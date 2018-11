Kim Kardashian fremviste tidligere på ugen i en Snapchat-story et gigantisk privatfly, som hun, ægtemanden Kanye West og deres personlige træner havde helt for sig selv.

I videoen siger Kim Kardashian, at flyet var blevet stillet til Kanye Wests rådighed af Team Adidas i forbindelse med promoveringen af rapperens ‘Yeezy’-tøjmærke.

Selvom Kim Kardashian er vant til de riges livsstil, så var hun stadig meget imponeret over den luksus, som den gigantiske maskine kunne byde på, skriver Daily Mirror.

Og det er da heller ikke helt billigt at leje en Boeing 747. Ifølge Atlantic Aviation Company koster det $2.000 eller cirka 13.100 kr pr. næse, med et krav om minimum 150 passagerer.

Prisen varierer også efter, hvor langt man skal flyve, og i videoen siger Kardashian, at de skal på en meget lang flyvetur. Så det har altså kostet minimum to millioner kroner for at flyve privat.

Kim Kardashian virker uimponeret, mens parret er på vej mod flyet, og bagatelliserer den gigantiske maskine, der står foran dem:

»Det er ikke det store, tager bare en privat 747. Det er sådan, Kanye gør nu. Kun 747’ere. Privat. Jeg har aldrig hørt om det her før, men det er da lige meget,« siger hun.

Men da de kommer ind i flyet, har hun svært ved at holde sin begejstring tilbage, da hun ser overdådigheden og de mange rum. I videoen ser man også de to stjerner træne med deres personlige træner.

Was it really necessary to travel in this huge plane with such a small group of people, @KimKardashian??? https://t.co/kLPZ1qMNqQ — Perez Hilton (@PerezHilton) November 26, 2018

Det er uklart, hvorvidt det er Kanye West selv, som har lejet flyet, eller hvor parret var på vej hen i det toetagers store fly, og Team Adidas har ikke kommenteret på henvendelser fra Daily Mail.

På de sociale medier har flere udtrykt forargelse over parrets manglende omtanke for miljøet ved at flyve så få mennesker i et fly, hvor der er plads til 660 personer.

»Var det virkelig nødvendigt at at rejse i sådan et kæmpe fly, når man er sådan en lille gruppe?« skriver den kendte amerikanske blogger Perez Hilton ud til sine seks millioner følgere på Twitter.

