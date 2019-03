Den tidligere indsatte Matthew Charles blev i starten af marts nægtet at få sit eget sted at bo på grund af sin kriminelle fortid.

Den historie gik tilsyneladende lige i hjertet på Kim Kardashian West.

Den 38-årige realitystjerne har nemlig besluttet at betale Matthew Charles’ husleje i fem år. Det fortæller en kilde til det amerikanske medie E! News.

Den tidligere indsatte har også delt sin begejstring over reality-stjernens gestus på sin Facebook-profil:

'Jeg har netop modtaget den mest fantastiske nyhed, som jeg bare bliver nødt til at dele,' starter han opslaget, hvor han forklarer, hvor rørt den verdenskendte stjerne var af hans historie.

'Kim gjorde ikke dette for at få opmærksomhed eller omtale, men jeg blev nødt til at dele det, fordi det er for godt til ikke at gøre det. Mit hjerte er ved at eksplodere af glæde,' skriver han videre.

Matthew Charles blev i 1996 idømt 35-års fængsel for narkotikahandel.

Ifølge lokalmediet The Tennessean blev Matthew Charles dog løsladt den 3 januar 2019 som følge af Donald Trumps ‘First Step Act’, der blandt andet gav dommere muligheden for at mindske flere kriminelles straf.

Foto: ANGELA WEISS Vis mere Foto: ANGELA WEISS

I månederne efter sin løsladelse boede han hos en ven, mens han arbejde.

Men den 7. marts blev hans ansøgning om at få lov til en bo i en lejlighed nægtet på grund af hans kriminelle historik. Det blev der efterfølgende lavet en artikel om, der rørte Kim Kardashian så meget, at hun slog til.

Det er ikke første gang, at tv-stjernen går langt for, hvad hun opfatter som retfærdighed.

Tilbage i juni sidste år hjalp den ældste af Kardashian-søstrene nemlig med at få den 61-årige tidligere stofmisbruger Alice Marie Johnson ud af fængslet. Det kan du læse mere om herunder.