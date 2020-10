'Ond', 'uvidende' og 'ingen situationsfornemmelse'.

Det er nogenlunde disse ord, som opsummerer de reaktioner, som Kim Kardashian har fået på Twitter, efter at hun har delt en række billeder fra en ferie til en eksotisk, privat ø.

En ferie, hvor Kim Kardashian har fået fejret sin 40-års-fødselsdag til den helt store guldmedalje. Noget, som hun især har haft brug for på grund af corona, skriver realitystjernen til billederne.

'Efter to uger med adskillige helbredstjek og efter at have bedt alle om at gå i karantæne, overraskede jeg mine nærmeste med en rejse til en privat ø, hvor vi for en kort stund kunne lade som om, at alt er normalt,' lyder teksten til Kardashians opslag.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

Men hvis Kim Kardashian troede, at hendes ferieidyl ville blive taget imod med kyshånd af hendes mange millioner følgere verden over, så kan hun altså godt tro om igen.

Ifølge NBC News er hun nemlig snarere blevet lagt for had for at være 'ude af trit med virkeligheden'.

På Twitter er det således strømmet ind med kommentarer og opslag, som fordømmer Kim Kardashian for at rejse på ferie midt under en dødelig pandemi.

'Jeg har ikke set min familie siden februar,' svarer en Twitterbruger kort og kontant.

'Folk bliver nødt til at sige farvel til deres elskede familiemedlemmer, mens de er døde alene på hospitalet, men fedt nok at dele feriebilleder på sociale medier, mens verden lider. Du er så ydmyg og nede på jorden. Virkelig,' skriver en anden sarkastisk.

En af dem, som har kommenteret Kim Kardashians opslag, er rockmusikeren Peter Frampton, som skriver følgende:

'Er du så ufølsom, at du ikke kan se, at det her ikke er, hvad størstedelen af folk vil høre under den største covid-stigning hidtil? Folk går til velgørende organisationer for at få mad i maven. De rejser ikke til private øer.'

Twitter er dog ikke kun fyldt med had for Kim Kardashian. Det er som altid også fyldt med hånende bemærkninger.

For eksempel gør nogle folk grin med det faktum, at realitystjernen 'overraskede' sine venner efter at have bedt dem om at gå i karantæne i to uger, mens andre hentyder, at Kim Kardashian nok ikke er et af de mennesker, der lider mest under coronatiden.

Se en række eksempler fra herunder:

i don’t understand why more people aren’t pretending things are normal on their private islands! — Dan Ozzi (@danozzi) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/ISkmzYIllc — Amy Coney Barrett (@ira) October 27, 2020

this new thing where celebs try to acknowledge their privilege feels a millions times more psychotic to me than just posting through it https://t.co/Ba3inRUdgr — sacha baron harkonnen (@ldrinkh20) October 27, 2020