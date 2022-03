Kim Kardashian er kommet i voldsom modvind, efter hun i et interview fik givet et ganske kontant råd til de kvinder, der ønsker samme succes i livet, som hun har:

»Let røven og begynd at arbejde.«

I interviewet, som hun og hendes søstre, Kourtney og Khloe Kardashian samt deres mor, Kris Jenner, har givet til Variety, siger realitystjernen videre, at 'det virker som om, at ingen gider at arbejde nu om stunder'.

»Du bliver nødt til at omgås folk, der gider at arbejde. Skab et godt arbejdsmiljø, hvor folk elsker deres arbejde, for du har kun ét liv. Ingen toksiske arbejdsmiljøer.«

Og især den del er gået viralt på de sociale medier. Her påpeger mange nemlig, at 41-årige Kim Kardashian ikke ligefrem er kendt for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor man har lyst til at knokle lidt ekstra.

I 2021 blev forretningskvinden sagsøgt af syv tidligere medarbejdere, som arbejdede med at vedligeholde hendes hus og have, fordi de blandt andet var blevet nægtet spisepauser og ikke var blevet kompenseret for overarbejde.

Talsmænd fra Kim Kardashians stab benægtede anklagerne og påpegede, at medarbejderne var ansat af et eksternt bureau.

Men i kølvandet på realitystjernens nyste kommentar om arbejdsmiljø er endnu en tidligere medarbejder stået frem. På Twitter skriver Jessica DeFino, som var redaktør på Kim Kardashians app i 2015, hvor hun arbejdede på kontoret i Los Angeles:

'Jeg arbejdede i døgndrift på både hverdage og weekender og havde kun råd til at handle i 99 Cents Only Stores. Jeg ringede og meldte mig syg mere end én gang, fordi jeg ikke kunne tanke min bil, så jeg kunne komme ind på kontoret, og jeg fik en reprimande for at arbejde freelance ved siden af.'

Kim Kardashian med sine søstre, Kourtney og Khloe Kardashian, og mor, Kris Jenner. Foto: AdMedia /MediaPunch

Andre påpeger, at Kim Kardashian kun er, hvor hun er i dag, fordi hendes afdøde far, Robert Kardashian, var en succesfuld kendisadvokat, mens hendes mor senere giftede sig med den tidligere OL-vinder Caitlyn Jenner (dengang Bruce Jenner, red.), hvorfor Kim Kardashian er vokset op i velstand.

Hun har derfor ikke behøvet bekymre sig om at starte fra bunden med et lavtlønsjob, mens hun også havde udgifter i forbindelse med blandt andet barsel eller børnepasning, som kunne spænde ben for, at kvinder bare 'letter røven og begynder at arbejde', lyder det.

Foreløbig har Kim Kardashan ikke kommenteret shitstormen.