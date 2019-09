Kanye får ikke lov til at bestemme. Nu er det slut, understreger hans hustru.

Kim og Kanye har aldrig lagt skjul på, at de gerne vil have en stor børneflok. Kim kommer selv ud af en børneflok på hele seks børn, men hvis det står til Kanye, så stopper ham og hustruen ikke ved seks.

»Jeg vil gerne have syv børn,« fastslog Kanye sidste år under et besøg hos Ugandas præsident Yoweri Museveni.

Den melding kom som et chok for hans hustru, som allerede på det tidspunkt med et smil fortalte, at hun ikke ville have syv børn.

Nu sætter Kim Kardashian en tyk streg under sin holdning og dermed også en streg over Kanyes drøm om at få syv børn.

Under sin første spørgerunde nogensinde på Instagram bliver hun nemlig stillet spørgsmålet om, hvorvidt hun gerne vil have flere børn.

»Jeg elsker mine børn SÅ meget, men fire er alt, hvad jeg kan håndtere, når jeg har så travlt, og hver og en af mine børn kræver så meget opmærksomhed« fastslår Kim Kardashian.

For få år siden så det ud til, at Kim og Kanye måtte nøjes med deres to ældste børn North på fire og Saint på tre, da lægerne på det kraftigste frarådede Kim at blive gravid igen, fordi hun lider af en alvorlig sygdom, der skabte komplikationer under graviditeten med Saint.

Heldigvis fandt parret en rugemor, og de to sidste børn Chicago på halvandet og Psalm på lige knap fire måneder er kommet til verden ved hjælp af en rugemor. Men nu lader det altså til, at der ikke kommer flere børn fra det celebre par.

Kim Kardashian har da også nok at se til. Udover at være mor til fire så læser hun også til advokat og er aktiv i kampen for at få løsladt fanger, der er uskyldigt dømt.

Derudover har hun realityserien sammen med familien, et makeup brand og lancerede sidste år sit eget shapewear. Og det er kun husets frue – Kanye har mindst lige så travlt med sin musikalske karriere og design karriere.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk