Var hun et offer eller en strategisk forretningskvinde?

Der har i alle årene været massive spekulationer om den sexvideo, der satte gang i Kim Kardashians kendiskarriere.

Hun og resten af hendes familie startede i 2007 deres eget realityshow, 'Keeping up with the Kardashian'.

Programmet fik dog en træg start – lige indtil en sexvideo af Kim Kardashian og hendes daværende kæreste, Willie '​Ray J' Norwood, begyndte at florere på internettet.

På trods af de mange spekulationer, holder Kim Kardashian hårdnakket fast i, at hun ikke selv lækkede den famøse video dengang, men nu indrømmer hun for første gang, at hun ikke var blevet så kendt uden den.

Det gør hun – ifølge Page Six – i et interview med talkshowværten Andy Cohen.

»Tror du, at jeres program ville have fået den massive succes uden omtalen af sexvideoen,« spørger Andy Cohen hende i interviewet, hvortil 40-årige Kim Kardashian svarer følgende:

»Når jeg ser tilbage … sikkert ikke.«

Kim Kardashian med sin kommende eksmand, Kanye West. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Kim Kardashian med sin kommende eksmand, Kanye West. Foto: ANDREW KELLY

I interviewet fortæller Kim Kardashian også, at hun har gennemtænkt, hvad hun skal svare, når hendes fire børn, North (8), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (2), spørger hende ind til videoen.

»Jeg har ikke behøvet at forklare den endnu, og heldigvis er der gået så mange år, og der er sket så mange positive ting, at det forhåbentlig overskygger videoen,« siger hun og fortsætter:

»Men det er noget, jeg skal leve med resten af mit liv.«

Sexvideoen mellem Kim Kardashian og hendes daværende kæreste blev filmet i Cabo i forbindelse med realitystjernens 23-års fødselsdag.

Den blev lækket og udgivet af Vivid Entertainment fem år senere.

Kim Kardashian har tidligere indrømmet, at hun havde taget stoffer, inden hun og kæresten filmede sig selv i den intime situation.

Noget, hun fortryder den dag i dag, fortæller hun Andy Cohen.

»Alt sker af en årsag, men jeg ville ønske, at jeg kunne slette den episode fra listen af dumme ting, jeg har gjort i mit liv.«