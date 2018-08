Kim Kardashian er vant til at trække opmærksomhed - positiv såvel som negativ. Denne gang er der tale om den negative af slagsen, efter hun er kommet med en kommentar, som, flere af hendes fans mener, hylder spiseforstyrrelsen anoreksi.

I en række klip, som den ellers populære Kardashian-søster har delt på sin Instagram story, jubler hun over, at hendes søstre kalder hende 'tynd' og 'anorektisk', hvilket mange af hendes følgere mener er dybt kritisabelt.

I klippene på Instagram ser man blandt andet lillesøsteren Kendall Jenner sige:

»Jeg tror ikke, du spiser. Du er så tynd,« siger den 22-årige model-lillesøster og fortsætter:

»Min håndtaske er lige så lille som dig.«

.@KimKardashian via Instagram Stories. pic.twitter.com/b9JnSGJIZw — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) July 29, 2018

Hertil takker Kim Kardashian sin lillesøster, som hun tydeligvis tager som et kompliment. Men det er hendes følgere ikke enige i.

'Hvis nogen siger til dig, at du er så tynd, at de ikke tror, du spiser, så er det ikke et kompliment, som du skal juble over med til dine mange millioner af følgere, hvor størstedelen er unge piger,' skriver Twitter-brugeren Lydia Rose Stephens, mens en anden Twitter-bruger skriver:

If someone says you look so skinny that they don’t think you’re eating that is NOT A COMPLIMENT to gloat about to your millions of followers that are majority young girls like yeah dw Kim just tell everyone not to eat then they’ll look like you X — Lydia Rose Stephens (@lydiaelliotrose) July 30, 2018

'Jeg vil gerne fejre, at man opnår sine træningsmål, men det handler om at se sund ud og ikke tynd. I (Kardashian-søstrene, red.) har døtre, og måden, som I taler på, om vægt og størrelse er farlig. Jeg håber, jeres døtre vokser op og ikke hader deres kroppe,' skriver Kristine Greer-Dion.

@KimKardashian @khloekardashian Im all for celebrating goals and feelin good about progress but it's about being healthy not skinny. You have daughters, and the way you guys talk about size and weight is so toxic that I pray that your girls dont grow up hating their bodies — Kristine Greer-Dionn (@Krisssstinee) July 31, 2018