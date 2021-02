For 17 år siden mistede Kim Kardashian sin far, advokaten Robert Kardashian.

Mandag ville han være fyldt 77 år. Og det har bragt minder frem hos realitystjernen, der mindedes sin far på en særlig måde.

'Tillykke med fødselsdagen, far. Jeg fejrer dig hver dag, men endnu mere i dag,' skriver Kim Kardashian på sin instagram.

Den 40-årige realitystjerne, der for få dage siden meddelte, ar hun skulle skilles fra sin mand, Kanye West, valgte nemlig at ringe til sin fars mobilnummer på dagen.

Kim Kardashian hylder sin far, der døde for 17 år siden. Her ses Robert Kardashian ved siden af O. J. Simpson.

»Jeg ringede til dit mobinummer, da jeg spekulerede over, om nogen måske ville tage den efter alle disse år. Jeg kan faktisk ikke fatte, at jeg kunne huske det. Please, kom og besøg mig i en drøm snart,« skriver Kim Kardashian, der dog ikke afslører, om nogen tog telefonen, da hun ringede til sin afdøde fars nummer.

Hun slutter opslaget med at skrive, at hun savner sin far ‘sååå meget’.

Det var kræft, der var skyld i advokaten Robert Kardashians alt for tidligere død. Robert Kardashian, der blandt andet var kendt for at være advokat for O.J. Simpson, blev diagnosticeret med spiserørskræft og døde kun to måneder senere i september 2003.

Forløbet var chokerende for familien, da den kendte advokat hverken drak eller røg. Det har hans tidligere kone Kris Jenner, der er mor til Kim samt hendes tre helsøskende Kloé, Kourtney og Rob, fortalt ifølge Daily Mirror.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian)

»Det var så surealistisk at få at vide, at han havde kræft, men at tro, at det rent faktisk ville koste ham livet, det ville jeg aldig i en million år havde troet ville ske for ham,« lød det fra Kris Jenner, der dog allerede var blevet skilt fra Robert Kardashian flere år forinden.

Parret blev skilt i 1991, hvorefter Kris Jenner blev gift med Bruce Jenner, der sidenhen har skiftet køn og nu identificerer sig som Caitlyn Jenner.

Kim Kardashian er ikke den eneste til at hylde Robert Kardashian. Også hendes søstre, Kloé og Kourtney, hylder deres afdøde far med billeder af fra barndommen.