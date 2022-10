Lyt til artiklen

Tager man et kig på Kim Kardashians seneste opslag på Instagram, vil man – som så mange gange før – se et væld af billeder fra en eksklusiv aften ude.

Men denne gang er der dog en helt særlig detalje i billedrækken.

Her kan man nemlig se Kim Kardashian side om side med den danske supermodel Helena Christensen og den tjekkisk-italienske model Eva Herzigova.

Præcis, hvad der bragte kendiskvinderne sammen, vides endnu ikke – men efter billederne at dømme var der i den grad lagt op til festivitas.

Helena Christensen, Kim Kardashian og Eva Herzigova. Foto: Instagram Vis mere Helena Christensen, Kim Kardashian og Eva Herzigova. Foto: Instagram

Foruden det danske selskab, viser billedrækken, at Kim Kardashian havde sin mor, Kris Jenner, og søster, Khloe Kardashian med i byen.

Danske Helena Christensen, der nu bor i New York, var i 1990erne en af de største supermodeller, og selv i dag vækker den 53-årige model beundring for sit udseende.

Tidligere er hun da også, på sin Instagram-profil, blevet spurgt ind til, om hun bruger botox til at holde sig rynkefri.

Her lød svaret – lettere spøgende – at hun spiste ost, da den ekstra vægt hjalp til at holde ansigtet rynkefrit.