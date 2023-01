Lyt til artiklen

Kim Kardashian har måttet punge ud for at få fingrene i et helt særligt smykke.

Smykket, der er en korshalskæde fra Garrard beklædt i ametyst og diamanter, er tidligere blevet båret af prinsesse Diana ved en velgørenhedsgalla i London i 1987.

Sidenhen er smykket blevet auktioneret hos Sotheby's, hvor Kim Kardashian altså måtte af med intet mindre end 197.453 dollar, som svarer til mere end 1,3 millioner kroner, for halskæden. Det beretter TMZ.

»Vi er glade for, at dette stykke har fundet et nyt liv i hænderne på et andet globalt berømt navn,« udtaler Kristian Spofforth, leder af smykkesalget hos Sotheby's London, i en pressemeddelelse.

Af denne fremgår det ifølge Page Six, at der var fire om buddet for korshalskæden i de sidste fem minutter af auktionshusets årlige Royal & Noble-udsalg, og at den endelige pris blev mere end fordoblet fra det oprindelige skøn.

Her ses smykket, som Kim Kardashian har købt. Foto: PLANET PHOTOS Vis mere Her ses smykket, som Kim Kardashian har købt. Foto: PLANET PHOTOS

Garrard, der designede smykket i 1920erne, stod desuden også for prinsesse Dianas ikoniske forlovelsesring.

Den britiske forretningsmand Naim Attallah købte korshalskæden i 1980erne og lånte den til Diana flere gange i årene efter.

Ifølge Sotheby's har det da også været underforstået, at korset kun blev båret af prinsessen, og efter hendes død blev det aldrig set offentligt igen – indtil nu.

Det er da heller ikke første gang, at Kim Kardashian erhverver sig en ikonisk genstand.

Til Met Gala i 2022 bar hun Marilyn Monroes berømte kjole, fra da hun sang for John F. Kennedy under hans 45-års fødselsdagsfejring i Madison Square Garden i 1962.