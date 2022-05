»Jeg tror så meget på Beyond Meats mission, at jeg er gået ind for at hjælpe med mit største aktiv: min smag.«

Sådan lyder det fra Kim Kardashian i en ny reklamevideo for Beyond Meat, der siden 2012 har produceret plantebaserede køderstatninger i kategorierne oksekød, svinekød og fjerkræ.

På de sociale medier sås der dog tvivl om, hvorvidt stjernens famøse smagssans nu også bliver brugt i samarbejdet.

I videoen bliver hun nemlig serveret for flere kødfri retter, blandt andet en burger, kødboller og tacos. Der er bare et problem.

For selvom Kim Kardashian tygger løs i reklamen, så ser man hende ikke tage en bid af produkterne en eneste gang.

Burgeren, som er halveret, står hun med i hænderne, mens hun tygger og hilmer med øjnene som udtryk for, hvor udsøgt en smagsoplevelse, hun bliver præsenteret for – men den halve burger er altså fuldstændig intakt.

Noget, der bestemt ikke er gået ubemærket hen på de sociale medier. Slet ikke i kommentarsporet på YouTube-videoen, hvor flere brugere påpeger: