Kun syv år og allerede en stor klassisk kunstner – i hvert fald hvis du spørger hendes mor.

Kim Kardashian ser nemlig et stort lys i sin datter North West, som på det seneste er begyndt at udfolde sin kreativitet på et lærred.

Mange af North Wests billeder bliver delt af hendes mor på Instagram.

Herunder kan du se opslaget op Instagram

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

»Jeg blev nødt til dele det her, fordi det er en North West klassiker,« skrev den stolte mor under et billede af et maleri, der nemt kunne forveksles med en anden kunstner.

Nemlig Bob Ross, som mange nok kender fra hans videoer, hvor han lære hele verden at male naturlandskaber.

Derfor har flere på sociale medier spekuleret i, hvorvidt det virkelig er den syvårige pige, der har malet billedet, skriver Page Six.

Det afviser Kim Kardashian dog. Datteren får undervisning af en billedkunstlærer. Samtidig fortæller hun, at hun er meget ked af, at hendes følgere behandler hendes børn dårligt på den måde.