Kim Kardashian kom for nylig i vælten, efter hun i et interview fik givet et ganske kontant råd til de kvinder, der ønsker samme succes i livet, som hun har:

»Let røven og begynd at arbejde,« lød det fra realitystjernen i interviewet med Variety, hvor hun samtidigt proklamerede, at »det virker som om, at ingen gider at arbejde nu om stunder« og lagde vægt på, hvor vigtigt det er med gode arbejdsmiljøer.

I kølvandet på den udmelding strøg flere til tasterne, da 41-årige Kim Kardashian ikke ligefrem selv er kendt for at være garant for et godt arbejdsmiljø, der giver lyst til at knokle lidt ekstra.

I 2021 blev forretningskvinden eksempelvis sagsøgt af syv tidligere medarbejdere, som arbejdede med at vedligeholde stjernens hus og have, fordi de blandt andet mente at være blevet nægtet spisepauser og ikke blev kompenseret for overarbejde.

Kim Kardashian kommenterede ikke selv den voldsomme kritik, det ellers velmenende råd om at »lette røven« skabte. Før nu.

I et nyt interview til ABCs 'Good Morning America' fortæller hun nemlig, at kommentaren slet ikke var ment, som den blev modtaget.

For klippet, der gik viralt, blev – ifølge realitystjernen – taget ud af kontekst.

»Mit budskab var til enhver, der ønsker at få succes med at opbygge en virksomhed eller et brand, at arbejde hårdt. Det er ikke nemt. Man lægger ikke bare noget op på sociale medier og bliver en succes fra den ene dag til den anden,« fortæller hun.

Kim Kardashian gjorde det desuden klart, at hendes kommentar bestemt ikke var rettet mod kvinder.

»Min udtalelse var aldrig beregnet til at hentyde til ideen om, at kvinder ikke allerede arbejder hårdt – og jeg er ked af, at den blev modtaget på den måde.«