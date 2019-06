Kim Kardashian lancerede tirsdag sin nye undertøjslinje, som hun har valgt at kalde ‘Kimono’.

Men det navn er bestemt ikke faldet i god jord.

Siden Kim Kardashian har præsenteret undertøjslinjen, der er såkaldt shapewear, har flere japanere nemlig udtrykt deres vrede over realitystjernens brug af ordet ‘Kimono’, der har en helt særlig plads i japansk kultur.

Det skriver flere internationale medier som BBC og CNN.

https://t.co/CikIJMgkOQ — Yuka Ohishi (@0oyukao0) June 25, 2019

Flere japanere bruger de sociale medier til at udtrykke deres utilfredshed med Kim Kardashians nye serie.

‘Tak for at SLAGTE japansk kultur!!! Min kultur er ikke dit legetøj. Du har slet ingen respekt for folk, der ikke er din familie, har du? I de 15 år det tog at udvikle det her projekt, kunne du så ikke have fundet en kulturel rådgiver?’ lyder det blandt andet fra brugeren Kasumi på Twitter.

Hun bruger hashtagget #KimOhNo, som mange andre vrede Twitter-brugere også har taget til sig.

Brugeren Yuka Ohishi bemærker, at hun er træt af amerikanere, der bruger ordet kimono forkert, mens hun vedhæfter et billede af en traditionel japansk kimono.

Andre brugere er også begyndt at dele billeder af deres egne og familiemedlemmers traditionelle kimonoer.

Kimonoen betragtes som den japanske nationaldragt, og man bærer den blandt andet til bryllupper, forlovelser og begravelser.

»Det her shapewear ligner ikke engang en kimono - hun har bare valgt et ord, der indeholder Kim. Der er ingen respekt for, hvad det stykke tøj betyder i vores kultur,« siger Yuka Ohishi til BBC.

Kim Kardashian har endnu ikke selv svaret på den voldsomme kritik, men i stedet har hun de seneste dage delt flere billeder af sine kommende produkter. Senest har realitystjernen for få timer siden delt et billede af sig selv i bikini.