Hun er vant til at være i fokus, og mandag aften satte Kim Kardashian en tyk streg under, at hun var ballets dronning ved den årlige Met Gala i New York.

Her stjal den 37-årige realitystjerne det meste af rampelyset, da hun troppede op i en ekstremt tætsiddende guldkjole, der på ingen måde skjulte de voluminøse former, hun er blevet så kendt for.

Kim Kardashian strålede som en sol ved Met Gala 2018. Foto: JUSTIN LANE Kim Kardashian strålede som en sol ved Met Gala 2018. Foto: JUSTIN LANE

Foto: JUSTIN LANE Foto: JUSTIN LANE

Foto: ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS

Foto: ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS

Og på de sociale medier er Kim Kardashian og hendes kjole efterfølgende blevet ‘talk of the town’.

‘Kim Kardashian til Met Gala er målet. Den talje… Makeuppen… Håret… Kjolen… Funklende hud… OMG,’ lyder det eksempelvis fra en Twitter-bruger.

Kim Kardashian at the Met gala is goals. That waist... Makeup.. hair... Dress.. Glowing skin... omg — PRINCE$$ (@AaliyahJay) 8. maj 2018

‘OMG Kim Kardashian ser fuldstændigt fantastisk ud til Met Gala. Det er ærligt talt det bedste, hun nogensinde har set ud,’ lyder det fra en anden.

Omg @KimKardashian looks absolutely stunning at the Met Gala. This is honestly the best she’s ever looked pic.twitter.com/4OnYgPrCFX — Petey Plastic (@PeteyPlastic) 8. maj 2018

Modemagasinerne har også haft en fest over Kim Kardashians kjole.

‘Det er uvirkeligt! Hun ligner en Oscar-statuette eller den smukkeste og dyreste disco-kugle, du nogensinde har set,’ skriver Cosmopolitan for eksempel, mens Variety beskriver hende som ‘en gylden gudinde’.

.@KimKardashian is a golden goddess in this gown https://t.co/KGbqRCPSCt #MetGala pic.twitter.com/R8Jt8RMjgc — Variety (@Variety) 8. maj 2018

Kjolen er i øvrigt designet af Versace, og på Twitter har Kim Kardashian taget sig tid til at takke det italienske modehus for kreationen.

‘Tak, Donatella Versace, for at designe denne blændende kjole, og tak til Versace-holdet!,’ skriver hun.

Thank you @donatella_versace for designing this stunning dress and thank you to the @versace team! This dress was inspired by the iconic gold chainmail and cross designs from the 1997 Versace couture show & thank you @lorraineschwartz for the beautiful jewels! #Versace pic.twitter.com/vK7PSZ7LDS — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 8. maj 2018

Kim Kardashian ankom i øvrigt uden sin mand, Kanye West. Til gengæld var hendes to halvsøstre, Kendall og Kylie Jenner, med. Sidstnævnte mødte op sammen med kæresten Travis Scott:

Travis Scott og Kylie Jenner til Met Gala 2018. Foto: CARLO ALLEGRI Travis Scott og Kylie Jenner til Met Gala 2018. Foto: CARLO ALLEGRI