Kim Kardashian postede fredag et billede på sin Instagram-profil, der siden har fået meget omtale og opmærksomhed.

Billedet har teksten 'The West Family Christmas Card 2019', og på billedet er Kardashian, Kanye West og deres fire børn.

Men billedet er ikke helt ægte. Således er den ene datter redigeret ind i billedet, fordi hun ikke ønskede at deltage, skriver People.

Datteren er North på seks år, der valgte ikke at deltage. Det fortalte 39-årige Kardashian tirsdag i tv-showet 'The Ellen DeGeneres Show'.

Vis dette opslag på Instagram The West Family Christmas Card 2019 Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 13. Dec, 2019 kl. 8.18 PST

»North havde en dårlig dag, så hun nægtede at være med. Hun græd, fordi hun ville have en bestemt frisure på billedet,« sagde reality-stjernen blandt andet om datterens fravær på billedet.

Kim Kardashian tilføjede, at North i første omgang var ligeglad med ikke at være en del af julekortet. Da hun vågnede morgenen efter, var det dog ikke tilfældet.

Derfor måtte Kardashian have fotografen til at tage et billede af North, som kunne redigeres ind i billedet sammen med resten af familien.

North er pigen, der sidder længst til venstre på billedet.

Udover North har Kim Kardashian og Kanye West børnene Psalm, Saint og Chicago.

North er den ældste af de fire børn.

Familiebilledet har fået over otte millioner 'likes' på det sociale medie, hvor 39-årige Kardashian har omkring 154 millioner følgere.

Kim Kardashian er blandt andet kendt fra tv-serien 'Keeping Up with the Kardashians', der har kørt på tv-skærme verden over siden 2007.