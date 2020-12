Man siger, at julen er hjerternes – og gavernes – fest.

Højtiden har da i den grad også fået realitystjernen Kim Kardashian i sit gavmilde og gavegivende humør.

Den 40-årige kendis har i hvert fald besluttet sig at dele lidt ud af sin gigantiske formue, der af Forbes er vurderet til forbløffende 780 millioner dollar. Et beløb, der svarer til 4,7 milliarder danske kroner.

Ifølge Page Six vil Kim Kardashian donere intet mindre end 500.000 dollar.

Kim Kardashian West. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kim Kardashian West. Foto: ANGELA WEISS

De 500.000 dollar, som i danske kroner svarer til lidt over tre millioner, skal fordeles således, at 1000 tilfældige personer vil få 500 dollar (3.000 kroner) hver.

Kim Kardashian har selv udsendt en pressemeddelelse, som hun har delt på Twitter.

'Hej allesammen. Det er den mest vidunderlige tid på året,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved, at 2020 har været et hårdt år, og at mange mennesker kæmper og er bekymrede for, om de kan betale husleje, få mad på bordet eller stille en gave under juletræet til deres børn.'

Herefter fortæller hun, at hun vil 'sprede kærlighed' ved at donere de 500 dollar til 1000 mennesker.

Det eneste, man skal gøre for at få en chance for at blive én af de i 1000, er at skrive sit hashtag til betalingstjenesten 'Cash App', hvis man har sådan en profil, samt tilføje hashtagget #KKWHoliday.

Man skal dog være hurtig, for konkurrencen slutter, når dagen er omme.