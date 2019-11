North, Saint, Chicago og Psalm.

Det er de fire børn, som reality-stjernen Kim Kardashian har med den amerikanske rapper Kanye West.

Og alt er tilsynladende liv og glade dage i den kendte familie - i hvert fald, hvis du skal tro de tre billeder, som Kardashian lagde op på sin Instagram-profil tirsdag.

Her lagde hun billeder op af tre af deres fire børn samt et billede, hvor hun erklærer sin kærlighed til sin 42-årige mand. Det skriver People.

Chicago på 22 måneder og Psalm på fem måneder. Vis mere Chicago på 22 måneder og Psalm på fem måneder.

Der var ét billede, der stjal det meste af opmærksomheden, og det var billedet af parrets to yngste børn, Chicago og Psalm.

Billedet viser Chicago på 22 måneder, der ligger på maven af Psalm på fem måneder, mens Psalm kigger direkte op i kameraet.

39-årige Kim Kardashian skriver i forbindelse med billederne, hvilket personligheder hendes børn har:

'Chicago har et temperament, som ingen af os har, men en ro, som vi begge har. Det er for tidligt at sige noget om Psalm endnu. Forhåbentligt vil de have lidt af os og meget af dem selv,' skriver hun.

Kim Kardashian elsker stadig Kanye West. Foto: Privatfoto / Instagram Vis mere Kim Kardashian elsker stadig Kanye West. Foto: Privatfoto / Instagram

Billedet har fået hele 1,4 millioner 'likes' på det sociale medie.

Reality-stjernen postede ligeledes et billede af Kanye West og hende selv med teksten:

'Bare et opslag for at sige, hvor meget jeg elsker ham.'

39-årige Kim Kardashian har hele 152 millioner følgere på sin Instagram-profil.