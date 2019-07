Der går ikke mange dage imellem, at Kim Kardashians navn bliver nævnt i internationale medier, og nu er den gal igen.

Den amerikanske realitystjerne er den seneste uge blevet udskældt og kaldt respektløs, fordi hun havde besluttet sig for at kalde sin nye undertøjskollektion for 'Kimono', ligesom den japanske beklædningsgenstand.

Selvom Kim Kardashian i sidste uge forsvarede navnet over for The New York Times og afviste at ændre det, har hun nu valgt at imødekomme kritikken alligevel.

'Jeg forsøger altid at lytte, lære og vokse – jeg sætter så meget pris på den passion og de perspektiver, som folk giver mig. Da jeg annoncerede navnet på min nye undertøjsserie, gjorde jeg det med de bedste intentioner,' skriver hun i et opslag på Instagram.

'Jeg vil snart lancere serien under et nyt navn. I hører fra mig snart. Tak for jeres forståelse og støtte,' fortsætter hun.

Opslaget, som du kan se nederst i artiklen, har fået knap to millioner visninger på under seks timer.

Flere af realitystjernens følgere hylder hendes beslutning,

'Tusind tak for at lytte, Kim,' skriver en følger for eksempel.

Her ses undertøjet fra kollektionen, der skulle have heddet Kimono, men som nu får et nyt navn. Foto: UGC

Den traditionelle japanske kimono stammer fra det 16. århundrede og er en løs, langærmet kåbe. Den er desuden landets nationaldragt, men bliver i dag hovedsageligt brugt af kvinder ved særlige lejligheder.

En af dem, der kritiserede navnet på undertøjskollektionen, var en japansk kvinde ved navn Yuka Ohishi.

»Vi går med kimono for at fejre vores helbred, vores børn, forlovelser, bryllupper, dimission og begravelser. Det er en dragt, der bliver givet videre i familien gennem generationer,« sagde hun til BBC og fortsatte:

»Formen (på undertøjet, red.) ligner slet ikke en kimono – hun har bare valgt et navn, hvor der står 'Kim' i det. Hun har ingen respekt for, hvad dragten betyder for vores kultur.«