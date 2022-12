Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skilsmisser er aldrig nemme. Og i nogle tilfælde kan de være rigtig grimme. Det ved Kim Kardashian og Kanye West.

I videopodcasten IRL fortæller den 42-årige verdensinfluencer nu om, hvordan det er at opdrage sine fire børn North, Saint, Chicago og Psalm med eksmanden Kanye West.

Hun fortæller, hvordan hun har forsøgt at skærme børnene fra mediernes skriverier, som det tidligere par har været igennem. Men da hun sammenligner sine børns liv med sit eget, og den opvækst hun havde med sin afdøde far Robert Kardashian, bryder hun sammen.

»Jeg havde den bedste far. Jeg vil ikke blive emotionel. Det har bare været 'sådan' en dag for mig. Det er hårdt. Fælles opdragelse er fucking hårdt,« siger hun, mens hun tørrer tårer væk.

Kim Kardashian says she’s protected her kids from seeing Kanye West’s mental breakdowns. Says co-parenting is hard. Kanye rant incoming in 3… 2… 1… pic.twitter.com/1AzTtfCF0f — Def Noodles (@defnoodles) December 26, 2022

Værten Angie Martinez er herefter hurtig til at medgive Kim Kardashian, at hun ikke har verdens nemmeste eller mest stille eksmand.

Ifølge Kim Kardashian har hun forsøgt at beskytte børnene mod det drama, som der har været mellem eksparret – både i offentligheden og privaten.

»Jeg har beskyttet ham, og gør det stadig, for mine børn,« siger hun og fortæller, at når børnene vil høre deres fars musik, smiler hun sig igennem det og lader som ingenting.

»Så snart jeg har sat dem af, så kan jeg få lov til at græde.«

Kanye West og Kim Kardashian blev officielt skilt tidligere i år. Foto: Evan Agostini Vis mere Kanye West og Kim Kardashian blev officielt skilt tidligere i år. Foto: Evan Agostini

Det ærlige interview med Kim Kardashian kommer blot en måned efter den turbulente skilsmisse, der blev officielt underskrevet i slut november.

Her blev Kanye West og Kim Kardashian enige om at have delt forældremyndighed over deres fire børn og Kardashian skal modtage 200.000 dollar om måneden i børnebidrag.

Det var tilbage i februar 2021, at influenceren anmodede om skilsmisse fra rapperen efter syv års ægteskab. Parret har været gennem rettens vej for at fuldende deres skilsmisse.

Blot fire dage efter skilsmissen langede de 45-årige rapper atter ud efter sin eks og anklagede hende for utroskab.