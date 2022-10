Lyt til artiklen

Realitystjernen Kim Kardashian er blevet sigtet for at have lavet skjult reklame for kryptovaluta.

Ifølge BBC skulle hun have indvilget i at betale en bøde på 1,26 millioner dollar – svarende til 9,6 millioner danske kroner – for forseelsen.

Det er den amerikanske værdipapir- og børskommission (SEC), der står bag sigtelsen.

De anklager Kim Kardashian for at have modtaget 250.000 dollar – eller næsten to millioner danske kroner – for at gøre reklame for kryptovalutaen EthereumMax på sin Instagram-profil.

Problemet er så, at den 41-årige realitystjerne har fejlet med at deklarere, at der var tale om et reklameopslag.

Derfor har Kim Kardashian altså indvilget i at betale millionbøden, ligesom hun også har indvilget i ikke at måtte gøre reklame for kryptovaluta de næste tre år.