»Helt ærligt, gutter. Seriøst, det her er så dumt.«

Sådan indleder Kim Kardashian en række stories på sin Instagram-profil.

Efter stjernen for nylig delte en billedserie på selvsamme profil, hvor hun er iført tøj fra sit eget mærke, Skims, begyndte spekulationerne straks.

Folk spurgte, om hun virkelig havde redigeret billedet så meget, at hendes navle på mystisk vis var forsvundet?

Svaret er nej. I hvert fald, hvis du spørger Kim Kardashian selv.

I de føromtalte stories deler hun nemlig et billede fra en af de mange artikler, der blev lavet i kølvandet på rygterne om Photoshop-brugen.

I næste opslag maner hun disse til jorden ved at dele en såkaldt boomerang fra fotoseancen.

Som den forretningskvinde, hun nu engang er, øjnede Kim Kardashian da også muligheden for lidt skamløs selvpromovering, alt imens hun affejede diverse spekulationer.

Kim Kardashian. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Kim Kardashian. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Er du usikker på din navle? Hvorfor så ikke hoppe over på skims.com, så du kan skjule din slappe navle med et fantastisk par højtaljede underbukser – som jeg gjorde! Selv tak!« skriver hun.

Det er bestemt heller ikke første gang, at Kim Kardashian – eller hendes søstre, for den sags skyld – beskyldes for Photoshop-fejl.

Senest måtte Khloé Kardashian da også krybe til korset, da hun kom til at afsløre sin søsters redigeringsbommert.

Nytårsaftensdag lagde Kim Kardashian nemlig billeder på Instagram af Khloés datter, True Thompson, i Disneyland med sin egen datter, Chicago West.

Allerede dengang kunne følgere af den celebre familie dog godt fornemme, at noget var helt galt. Flere bed mærke i, at billedet så meget redigeret ud.

Og ganske rigtigt kunne Khloé Kardashian altså for nylig berette, at hun havde haft sin datter med i Disneyland for allerførste gang – og dermed, at True altså ikke var med i forlystelsesparken i december, som det ellers fremgik på billederne.

Dog uden en god forklaring. Men den kommer Kim Kardashian så med nu, langt om længe.

I sin Instagram-story har stjernen nemlig bemærket, at hendes følgere fulgte med på navle-historien med så stort velbehag, at hun har besluttet sig for at gå til bekendelse med Disneyland-fadæsen, der altså har en ganske naturlig forklaring.

Det viser sig, at Kim Kardashian lige nu går meget op i, at hendes Instagram-profil primært prydes med blå og pink nuancer. Derfor passede billedet perfekt ind, da Chicago West var iført pink fra top til tå.

På de originale billeder fra forlystelsesparken var det, som bekendt, ikke True Thompson, der var med, men i stedet Kylie Jenners datter, Stormi Webster.

»Jeg spurgte Kylie om jeg måtte dele billederne, men hun følte ikke for det – og det respekterede jeg, men det skulle ikke ødelægge min Instagram-profil,« forklarer Kim Kardashian og tilføjer:

»Jeg troede ikke, det ville betyde så meget, hvis Trues egen mor kunne blive i tvivl om, om jeg havde smuglet hende med ind.«