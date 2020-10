Frihed. Det var dén følelse, som det kendte tv-par Divya Das og Kim Bildsøe Lassen blev ramt af, da de for få måneder siden vendte hjem til Danmark igen efter flere år som korrespondenter i London.

»Det var sommer, vi kunne gå ud, som vi ville, løbe en tur i skoven. Der var ingen, der spurgte, hvad vi lavede, når vi gik en tur. Det var virkelig frihedsagtigt. Wauv. Ren luksus,« smiler de begge ved mindet.

Inden hjemkomsten havde parret kørt gennem et næsten mennesketomt Europa og havde forud for det været i total lockdown i den engelske hovedstad.

»Vi kom jo fra et land, hvor vi vitterlig kun måtte gå ud én gang om dagen for at handle. Der stod politi på hvert et hjørne for at holde øje med, at vi ikke satte os på en bænk. Men her var genåbningen lige kommet i gang. Så det var en total forskel,« fortæller Divya Das.

Divya Das og Kim Bildsøe Lassen i den version af London, som de elskede. Her rapporterer begge fra Meghan og Harrys bryllup i 2018. Foto: Privat/Politikens forlag Vis mere Divya Das og Kim Bildsøe Lassen i den version af London, som de elskede. Her rapporterer begge fra Meghan og Harrys bryllup i 2018. Foto: Privat/Politikens forlag

Men selv om de har været hjemme i knap fem måneder, er der stadig masser af ting, de skal vænne sig til.

»At al vores familie og venner er inden for rækkevidde igen. At man bare kan ringe og spørge, om de ikke lige kommer over til middag. Det er en luksus, vi ikke har haft i mange år, og noget af det fineste ved at komme hjem.«

Begge er de for længst vendt tilbage til arbejdet på henholdsvis TV 2 og DR. 42-årige Divya Das fortsat som stationens Europa-korrespondent – nu blot med base i København – mens Kim Bildsøe Lassen er tilbage på 'TV Avisen'.

»Det er altid sværere at komme hjem end at rejse ud,« siger Kim Bildsøe Lassen, som i sin lange karriere tidligere har været udsendt som korrespondent.

På grund af corona er ingenting, som det plejer Kim Bildsøe Lassen om at slippe for den daglige trummerum

»Derfor havde vi talt meget om, hvordan vi skulle håndtere det, når vi kom hjem. Men på grund af corona er ingenting, som det plejer. Så man får ikke følelsen af trummerum,« forklarer han.

»Jeg sætter i hvert fald pris på, at jeg er kommet hjem til en anderledes hverdag, end den jeg forlod,« tilføjer Divya Das.

Men at de også savner London, er der ingen tvivl om.

»Bare ikke den version af London, som er der nu. Det gør det lidt nemmere,« smiler parret og vil bestemt ikke udelukke, at udlængslen på et tidspunkt igen kommer over dem.

»Hvem ved, måske skal vi ud igen på et tidspunkt. Men at have haft så stort og fantastisk et eventyr sammen skal vi også bare sætte pris på.«