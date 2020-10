De er fra hver sin tv-kanal. Fra hver sit årti. Og køn. Men én ting kan to af landets mest kendte ansigter, kæresteparret Divya Das og Kim Bildsøe Lassen, hurtigt blive enige om: Sexchikane på arbejdspladsen hører ingen steder hjemme.

»Det er så sundt, at vi får den debat og forsøger at finde ud af, hvordan vi kan komme det til livs. Jeg har al mulig respekt for Sofie Linde for at stille op,« siger Divya Das, som var en af de 1.682 kvinder, der for nylig skrev under på støtteerklæringen til Sofie Linde.

Siden har vidnesbyrdene fra kvinder, der har oplevet seksuel krænkelse på deres arbejdsplads, bredt sig som steppebrande.

Ikke alene er antallet af kvinder, der står frem, vokset eksplosivt. Fra at omhandle landets største mediearbejdspladser omfatter de nu også stort set alle brancher.

»Det er tankevækkende, at næsten alle kvinder siger, at de har oplevet det,« siger Kim Bildsøe Lassen.

Og det har kvinden i hans liv, Divya Das, da også. Både set og oplevet det.

»Ikke krænkende, mere upassende og uprofessionelle oplevelser,« understreger hun og fortæller, at hun for nylig udvekslede historier med en veninde, som mente, at sådan er det jo bare på en arbejdsplads.

»Og det er det også. Der er sket masser af ting, hvor vi allesammen har sagt netop det. Men sådan bør det måske ikke være. Vi kan jo bare ændre det,« siger den 42-årige tv-vært, som har været ansat på TV 2 siden 2006.

En arbejdsplads, der netop har været meget i vælten i hele sexisme-debatten.

DR, som i 22 år har været 57-årige Kim Bildsøe Lassens arbejdsplads, er bestemt heller ikke gået ram forbi.

Sofie Linde fik i den grad taget hul på den betændte byld, da hun for åben skærm fortalte om sexisme på DR. Foto: liselotte sabroe Vis mere Sofie Linde fik i den grad taget hul på den betændte byld, da hun for åben skærm fortalte om sexisme på DR. Foto: liselotte sabroe

Faktisk var det dér, Sofie Linde var ansat, da hun som helt ung blev udsat for sexistiske bemærkninger.

Men at tonen og omgangsformen på hans arbejdsplads skulle have været særlig sexistisk, kan den kendte vært ikke genkende.

»Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at det ikke er mænd på min alder, som har været i branchen i så mange år, der skal vurdere, om det er til stede eller ej.«

»Her er det vigtigt at lytte til ikke mindst de unge kvinder, som oplever ting, der ikke er acceptable. Og det er klart, at de sager, hvor det er rent og skært overgreb, skal håndteres,« mener Kim Bildsøe Lassen, som dog har en bekymring.

»Det er fint, at debatten er der, og at der kommer mere opmærksomhed på det. Men den helt store udfordring bliver at definere gråzone-området, hvor snakken i omklædningsrummet bliver hevet med ind i den professionelle verden. Hvilket bare ikke er i orden.«

»Men hvordan gør vi det samtidig med, at det stadig er hyggeligt og sjovt at gå på arbejde, hvor man godt må drille hinanden eller fyre en vits af?« siger Kim Bildsøe Lassen, som bestemt ikke har svaret.

»Der skal være et rum for frisprog. Men det skal være ét, som ikke krænker eller fornedrer nogen og ikke er magtudøvelse.«