Hans yndlingshistorie er dén om de unge mænd, der med henført blik kiggede over mod den mørkhårede skønhed, men ikke turde handle. »Så gør jeg det,« sagde han, skridtede over mod den smukke Divya Das, talte kort med hende og gav hende et kys på kinden. »Jeg har en date i aften,« fortalte han nonchalant, da han vendte tilbage.

»De kiggede på mig, som om jeg var James Bond. Syntes, at det var så cool og imponerende, at jeg på to minutter havde en date. Jeg kunne mærke, at deres agtelse steg markant for mig.«

Den kendte DR-vært Kim Bildsøe Lassen griner hjerteligt. Siger, at han elsker at fortælle historien.

»For den sætter mig i et godt lys,« tilføjer han med et smil om episoden, hvor han i sine unge kollegers øjne var en sej scorehelt. Den episode vender vi tilbage til.

Blå bog Divya Das Født 17. maj 1978 i Hørsholm

Uddannet som geograf på Københavns universitet i 2003

Startede karrieren som vejrvært på DR samme år

Blev i 2006 nyhedsvært på den nystartede TV 2 News

Blev siden nyhedsvært på hovedkanalen

Vandt i 2016 prisen som årets kvindelige nyhedsvært

Blev i 2017 TV 2s Europakorrespondent i London

Flyttede i foråret tilbage til Danmark men arbejder stadig som korrespondent

Har siden 2011 været kæreste med Kim Bildsøe Lassen Kim Bildsøe Lassen Født 9. april 1963 i Gentofte

Uddannet journalist og startede karrieren på dagblade og Månedsbladet Press.

Ansat på DR i chefstilling i 1998

Blev kort før 11. september 2001 DRs korrespondent i USA og efterfølgende udlandschef på TV-Avisen

Var fra 2007 frem til efteråret 2016 studievært på TV Avisen

Blev i 2016 DRs korrespondent i Storbritannien

Flyttede i foråret tilbage til Danmark og er tilbage som nyhedsvært

Har siden 2011 været kæreste med Divya Das

Parret har netop udgivet bogen ‘Briterne og Brexit - En frontberetning’ på Politikens Forlag

På en cafe på Vesterbro Torv smiler den mørkhårede skønhed med. TV 2's lige så kendte ansigt Divya Das. Som sammen med sin kæreste gennem en årrække ikke alene er vendt hjem igen, men også sprunget ud som forfatter til en bog om deres fælles tid som korrespondenter i England. ‘Briterne og brexit’ hedder den.

»Det var virkelig en udfordring at arbejde så tæt sammen. For hvordan gør man det, når man også skal falde i søvn ved siden af hinanden og ikke være irriteret over noget, den anden har skrevet eller gjort?« siger 42-årige Divya Das om den nye rolle, parret pludselig befandt sig i. At skulle arbejde sammen.

»Alle sagde, at det var den ultimative parforholdstest. Sådan blev det heldigvis aldrig. Vi har naturligvis diskuteret og udfordret hinanden. Men der er ikke blevet smidt med noget.«

»Vi havde en enkelt gang, hvor vi løb en tur og blev enige om at løbe hver vores vej,« tilføjer 57-årige Kim Bildsøe Lassen lettet. Men med himmelvendte øjne.

Vi har aldrig været ude i noget med skæg og blå briller Divya Das om hemmelighedskræmmeriet i deres forhold

»Det var ikke mig, der ville løbe hver vores vej. Jeg synes, at det var hyggeligt at løbe sammen. Jeg tror primært, at det var Kim, der havde brug for en pause, hvor jeg ikke snakkede,« kommer det fra Divya Das med et skælmsk smil om en af de få konflikter. Som ingen af dem længere husker, hvad handlede om.

Lige siden det kendte og populære tv-par fandt sammen i 2011, har de skullet jonglere mellem at være kærester, kolleger. Og konkurrenter.

Men da lysten til igen at komme ud i verden i 2016 fik Kim Bildsøe Lassen til parkere jobbet som studievært for at blive DR's korrespondent i England, og Divya Das kort efter gjorde det samme for TV 2, var det en ny virkelighed, der meldte sig.

Nu stod de selv i frontlinjen. Var dem, der dagligt oftest skulle rapportere fra de samme begivenheder. Til hver deres kanal.

Som korrespondenter for henholdsvis TV 2 og DR har Divya Das og Kim Bildsøe Lassen ofte skulle dække de samme historier. Her er de begge på arbejde i forbindelse med Meghan og Harrys bryllup i 2018 Foto: Privat/Politikens forlag Vis mere Som korrespondenter for henholdsvis TV 2 og DR har Divya Das og Kim Bildsøe Lassen ofte skulle dække de samme historier. Her er de begge på arbejde i forbindelse med Meghan og Harrys bryllup i 2018 Foto: Privat/Politikens forlag

»For os var det ikke en dramatisk forandring. Jeg har aldrig tænkt, at det var mærkeligt eller besværligt, for vi kendte det jo lidt i forvejen,« siger Divya Das om den grundregel, de allerede i starten af deres forhold indførte om aldrig at tale om konkrete historier, når arbejdskasketten var parkeret.

»Men vi har aldrig været ude i noget med skæg og blå briller,« smiler hun om hemmelighedskræmmeriet.

»Vi har godt vidst, at hvis der ikke skulle være nogen, der kunne sætte en eneste lille finger på vores arbejde, var vi nødt til fra starten at have helt klare linjer,« tilføjer Kim Bildsøe Lassen om linjerne, som blandt andet betød, at de havde kontor på forskellige adresser i London. Og i øvrigt havde de vildeste arbejdsdage.

»Jeg boede og arbejdede ellers i USA under terrorangrebet 11. september, så det er ikke fordi, jeg ikke har oplevet store dramatiske ting før. Men det her?« siger Kim Bildsøe Lassen om årene med brexit, som han kalder »den suverænt mest interessante journalistiske opgave i sin karriere«.

Den slags ting, kan jo godt give nogle gnidninger i et forhold Kim Bildsøe Lassen om ofte at måtte aflyse kæresteaftaler

Men også travleste. For takket være brexit, et splittet land, terrorangreb og royale skandaler bød de fire år i London ikke ligefrem på kærestepleje.

Arbejdsdage fra klokken 4 om morgenen til 22 om aftenen var mere reglen end undtagelsen. Ligesom aflyste middagsaftaler næsten var hverdagskost.

»Skal vi spise sammen i aften?« kunne samtalen over morgenbordet lyde. Og i takt med at dagen skred frem, rykkede tidspunktet for en kærestemiddag til senere og senere på aftenen. For til sidst at blive helt aflyst.

»I løbet af de fire år har vi arbejdet fuldkommen bizart meget. Og alle den slags ting kan jo godt give nogle gnidninger i et forhold, men fordi vi begge lever i det og ved, at den ene gang er det Divya, der aflyser, næste gang mig, så er det er et vilkår.«

Da TV 2 New gik i luften i 2006 var Divya Das med på holdet som nyhedsvært. Her ses hun med Natasja Crone, Mette Vibe-Utzon, Kirsten Palmer, Ida Wohlert og Lotte Mejlhede. Foto: Morten Juhl Vis mere Da TV 2 New gik i luften i 2006 var Divya Das med på holdet som nyhedsvært. Her ses hun med Natasja Crone, Mette Vibe-Utzon, Kirsten Palmer, Ida Wohlert og Lotte Mejlhede. Foto: Morten Juhl

»Det korrespondentliv er der ikke særlig mange, der forstår. Så det er en kæmpe fordel at leve sammen med én, der gør,« siger Kim Bildsøe Lassen.

Men kærligheden har selvfølgelig ikke været sat fuldstændig på standby.

»På grund af mit arbejde i Odense var vi hjemmefra vant til i flere dage at være væk fra hinanden, vant til ikke rigtig at have aftener sammen. Så hvis man gør det op, tror jeg faktisk, at vi havde mere kvalitetstid med hinanden i London end før.«

»Og i og med at der ikke var middage med veninderne to gange om ugen eller fodbold med drengene om søndagen – de ting, som ellers var, når vi var hjemme – havde vi til gengæld den tid sammen,« fortæller Divya Das, som ofte tog hjem til parrets London-bolig i sin frokostpause for at spise med sin kæreste. Ligesom de – når de en sjælden gang havde en fridag – har været gode til at tage ud på eventyr i det nye land.

Vores forhold er blevet cementeret Kim Bildsøe Lassen om at arbejde sammen i London

Og nu er de kommet hjem igen.

»Jeg synes, at vi er kommet styrket hjem. Vores forhold og den forståelse, som vi har for hinandens liv, er blevet cementeret.«

»Vi har jo aldrig haft dét, man kan kalde en normal tilværelse med 8-16-job med at lave mad og spise sammen, hygge og gå i seng kl. 23. Men vi fandt ud af, at vi faktisk er enormt gode til at være meget sammen,« siger de. Næsten i kor.

»Fordi man ikke har sin familie eller bedste venner rundt om hjørnet, når man er udsendt, er man nødt til at bruge hinanden. Og det tror jeg, at vi begge to har nydt. Jeg har i hvert fald nydt det,« siger Kim Bildsøe Lassen med ømhed i stemmen og et stadig forelsket blik i øjnene rettet mod hende den mørkhårede skønhed, som han ‘scorede’ for mange år siden. Mange år før den indledende episode.

Divya Das og Kim Bildsøe Lassen fotograferet til coveret af deres nye bog 'Briterne og Brexit'. Foto: Politikens forlag wichmann+bendt Vis mere Divya Das og Kim Bildsøe Lassen fotograferet til coveret af deres nye bog 'Briterne og Brexit'. Foto: Politikens forlag wichmann+bendt

Dén fandt nemlig sted under deres tid i England, hvor de begge skulle dække den samme begivenhed og stod med hver deres kamerahold.

»Hun ser sød ud,« sagde de unge mænd fra Kim Bildsøe Lassens hold og kiggede henført mod Divya Das. Havde ingen idé om, at parret var kærester, da han gik over for at tale med hende og plantede et kys på hendes kind. Og ved det stadig ikke.

»Det var der ingen grund til at fortælle dem. Jeg synes, at det var så fint at lade dem blive i troen på, at Kim havde fået en date med mig,« smiler Divya Das.

‘Briterne og brexit – En frontberetning’ udkommer 6. oktober på Politikens Forlag.