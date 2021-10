Hvis der er noget, man ikke har lyst til at opleve som barn, så er det at fange sin mor og far midt i akten.

Tænk så, hvor lidt man har lyst til at vade ind i sine forældres soveværelse blot for at finde sin mor i seng med en anden mand.

Ikke desto mindre var det lige præcis, hvad der skete for tv-værten Kim Bildsøe Lassen, da han var barn.

Det afslører han i tredje bind af Bo Østlunds bogtrilogi 'Modne mænd', hvor en række mænd taler om oplevelser fra deres liv.

Og her fortæller DR-værten ikke bare om, hvordan hans mor lå sammen med en anden mand, men også om, hvordan hans far samtidig lå i et værelse ved siden af sammen med en anden kvinde.

»Jeg husker tydeligt, når jeg som lille kom ind på mine forældres soveværelse om natten, fordi jeg ikke kunne sove, og det så var en anden mand end min far, som lå ved siden af min mor,« beretter Kim Bildsøe Lassen i bogen.

»Så fik jeg at vide, at jeg bare skulle tage det helt roligt, fordi far lå sammen med en anden kvinde ved siden,« fortsætter han.

I bogen fortæller Kim Bildsøe Lassen også, at han dengang ikke rigtig tog notits af det faktum, at hans forældre levede i et såkaldt åbent forhold, men at han siden da har reflekteret en del over det.



Især fordi det åbne forhold skabte en del gnidninger mellem forældrene.

Divya Das og Kim Bildsøe Lassen har dannet par siden 2011. Foto: Susanne Johansson Vis mere Divya Das og Kim Bildsøe Lassen har dannet par siden 2011. Foto: Susanne Johansson

»Jeg kan godt forstå, at det må have givet mine forældre en masse frihed, men det gav dem også mulighed for at lave fejl, og det kom de også til,« beretter han og fortsætter:

»Jeg kan huske, at de råbte af hinanden, og mine søskende og jeg har siden som voksne talt om, hvor utrygt det var.«

Kim Bildsøe Lassen blev i december 2020 gift med TV 2-værten Divya Das, som er 15 år yngre end ham selv. For DR-værten betyder alderen dog ingenting, fortæller han i bogen:

»Jeg elsker Divya for den, hun er. Og ikke for den alder, hun er. Jeg tror også, hun elsker mig for den, jeg er. Og ikke den alder, jeg er. Og sådan bliver det jo forhåbentlig ved.«



Bind tre af 'Modne mind' udkommer i dag, tirsdag.