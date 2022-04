Hun er datter af to af Hollywoods store stjerner, men det betyder ikke, at hun har levet et sorgløst liv. Tværtimod.

I årevis har modellen Ireland Baldwin kæmpet med både spiseforstyrrelser og et alkohol- og stofmisbrug.

Det afslører hun i et nyt afsnit af programmet ‘Red Table Talk’, hvor hun fortæller, om som helt ung at have kæmpet med både anoreksi og bulimi, skriver mediet eonline.

»Jeg ramte bunden, da jeg medicinerede mig selv med Xanax og drak,« siger hun.

Kim Bassinger, har blandt andet spillet med i filmen 'L.A. Confidential'.

Så alvorligt var det, at hun beskriver sig selv som ‘afmagret på alle plan’.

»Jeg var livløs.«

Ireland Baldwin er datter af skuespillerne Alex Baldwin og Kim Basinger, og det er især andre menneskers lyst til at sammenligne hende med sin mor, der har kostet Ireland Baldwin dyrt. Som hun for tre uger siden skrev på Instagram:

»Siden jeg var barn, er jeg af voksne mennesker på nettet blevet kaldt for ‘fed, grim, værdiløs og irrelevant’. Det er der ikke noget nyt i.«

Kim Bassinger slog benene væk under mange, da hun i 1986 spillede med i filmen '9½ uge', og sammenligningerne med sin kendte mor slog benene væk under Ireland Baldwin og var årsag til at hun isolerede sig fra både venner og familie:

»Jeg talte ikke med mine forældre i måske et år. Jeg så dem hist og pist, men jeg skammede mig så meget over, hvad jeg var blevet, og hvordan jeg levede.«

»I dag er jeg på den anden side.«

I interviewet forsikrer den 26-årige, der i øvrigt stillede op med sin mor ved sin side, at hun har lagt skammen bag sig.

»Jeg har brugt alt for mange år på at sulte mig, overspise, kaste op, måle mig, gå på vægten, spytte mad ud i min taske og i det hele taget ødelægge min krop, fordi nogle trolde fortalte mig, at jeg aldrig ville blive lige så tynd og smuk, som min mor.«