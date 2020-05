Musikeren Kidd er aktuel med to nye numre, som begge handler om at feste.

Det betyder dog ikke, at den 30-årige rapper Nicholas Westwood Kidd tager sin inspiration fra vilde drukorgier og nætter med vilde stoffer.

Han fortæller nemlig til magasinet Soundvenue, at han ikke drikker. Det har han gjort tidligere, men hans holdning til alkohol og det, der er stærkere, har ændret sig.

»Jeg føler mere, jeg er en del af festen nu. I 2011 syntes jeg, at fest var alkohol og at være blæst. Nu synes jeg ikke, det er så fedt at være blæst,« siger han og uddyber:

»Jeg får mere energi, når jeg ikke er stiv og på stoffer, så jeg vil sige, at jeg aldrig har festet så hårdt, som jeg gør nu.«

Lige nu er livet en stor fest for ham, og derfor er det også det, hans sange handler om.

Hvis han om en måned finder et nyt interesse område, så kommer hans musik til at dreje som om det, forklarer han videre.

Musikeren er nået til et sted i sit liv, hvor han væmmes ved alkoholkulturen, men han har også tidligere i sin karriere forholdt sig til, hvad druk betød for ham og hans liv.

Allerede i 2014 forklarede Kidd, at hans alkoholforbrug havde taget over i en periode, og derfor var han på det tidspunkt også begyndt at skrue ned. Til B.T. sagde han om starten af sin karriere:

»Dengang var alt sløret. Jeg så alt gennem vodkaflasken. Jeg tjente pludselig penge, og jeg kunne ikke styre det. Sådan er det ikke mere. Jeg passer bedre på mig selv,« lød det, inden at han forklarede at alkoholen dog stadig var en del af hans liv:

»Jeg fester stadig, men jeg spiser sundt og dyrker motion, og så kan man godt drikke, men jeg er jo ikke 22 mere. Det ville jo være for sygt, hvis jeg stadig var som dengang. Nu passer jeg godt på min familie, mine venner og min kæreste.«

Kidd var sammen med Topgunn og Klumben med til at starte Cheff records, hvor de udgav deres egne ting. Det var i særdeleshed Youtube, som blev stedet, hvor de unge fyre modtog stor eksponering.