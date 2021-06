Hvis man troede, at Kid Rock havde dårlig samvittighed over at være blevet fanget på video i at bruge nedsættende gloser om homoseksuelle, så kan man godt tro om igen.

Han er nemlig iskold.

I den forgange weekend optrådte den 50-årige rockstjerne på en bar i Tennessee.

Undervejs i hans optræden begyndte gæsterne at tage deres telefoner frem for at optage video, men det var sangeren bestemt ikke tilfreds med.

Og det ytrede han på en noget opsigtsvækkende måde, der efterfølgende blev kritiseret massivt.

»I fucking faggots (bøsserøve, red.) med jeres iPhones. I kan dele dét her i stedet,« lød det fra sangeren, der samtidig tog godt fat i skridtet på sig selv, mens han stirrede ind i kameraet.

Se episoden herunder (artiklen fortsætter under videoen):

Men som allerede nævnt skal ikke folk ikke forvente en undskyldning fra Kid Rock.

Han er nemlig i stedet tyet til tasterne i et opslag, hvor han kun har formået at gøre folk endnu mere rasende. Det skriver New York Post.

»Hvis du bliver fornærmet over, at Kid Rock bruger ordet 'bøsserøv', så er der en stor chance for, at du selv er en,« skriver han i opslaget, som han har underskrevet med sit civile navn, Bob Ritchie.

Kid Rock påpeger dog også i sit opslag, at han har homoseksuelle venner, som han har 'masser af kærlighed for'.

Dette har dog ikke formildet de voldsomme reaktioner, som man kan finde i sangerens kommentarspor, hvor mange anklager ham for at være homofobisk.

'Forstår du overhovedet, hvor mange mennesker du har såret? Jeg tror ikke, at disse personer nogensinde vil forstå, hvorfor du sagde, hvad du sagde,' skriver en bruger for eksempel.

'Folk, der har homoseksuelle venner, bruger ikke det ord,' skriver en anden og fortsætter:

'Nyd dit fortsatte tab af fans og indtægt'.

Se Kid Rocks 'undskyldning' herunder: