I år skal 'Kongerne'-Kia for første gang fejre jul med sin søn Marcus - OG nytår!

Julen er hjerternes fest, siger man. Det udtryk gælder særligt i år for den tidligere ‘Kongerne’-deltager Kia Sødergreen. Hun skal nemlig for første gang i sin søns, Marcus, knap 3-årige liv holde jul sammen med ham.

'I år er min første rigtige jul med Marcus. Hans første jul var jeg indlagt og sidste år måtte jeg ikke have samvær med ham juleaften. Så i år er min første rigtige jul med min lille familie,' jubler Kia til Realityportalen og uddyber, at juleaften skal fejres hjemme hos hendes familie i København med alle Kias familiemedlemmer og alt, hvad der traditionelt hører sig til af julemad og gaver.

Kia fandt i 2014 sammen med Walid, som vi kender fra ‘Kongerne’-programmerne som Knaldperlen, men da de fik sønnen Marcus i 2017, brød parrets verden sammen. Fødslen af sønnen resulterede nemlig i en fødselsdepression og fødselspsykose for Kia, hvilket hun stadig døjer med.

'Både Marcus’ første og andet år med jul har jeg været hjemme et par timer om dagen, hvor vi har åbnet lidt gaver, og så har jeg holdt jul det første af hans år på psykiatrisk afdeling og det andet år på bostedet,' fortæller Kia ærligt.

Kia: Det bliver hårdt

Kia er ligeledes ærlig omkring, at hendes lidelser betyder, at det ikke kun bliver nemt og dejligt at holde sin første jul sammen med sønnen.

'Jeg glæder mig ubeskriveligt! Selvom jeg ved, at det bliver super hårdt, og at jeg må trække mig lidt engang imellem. Men sådan er det,' fortæller Kia.

For det er nemlig ikke kun juleaften, som den lille familie skal holde sammen for første gang.

'Walle og Marcus kommer på juleferie i København, og vi skal være sammen i 12 dage. Det er første gang, jeg skal være sammen med Marcus så længe. Det er skønt, men jeg ved også, at det bliver hårdt,' lyder det ærligt.

Dog har Kia og Walid stadig deres fælles lejlighed i København – selvom Walid og Marcus bor i Jylland for at være tæt på Walids familie, der hjælper til hos den lille familie.

Derfor har parret også mulighed for at få lidt alenetid i deres københavnske lejlighed, selvom den lille familie primært bruger juleferien hos Kias forældre.

Første nytår

Men det er faktisk ikke kun den søde juletid, som Kia skal nyde sammen med sin lille familie. Både Marcus og Walid bliver nemlig hængende i det københavnske til nytårsaften.

'Begge nytårsaftenerne (i Marcus’ liv, red.) har jeg holdt på psykiatrisk afdeling. Men i år skal jeg også holde nytår med min familie med Walle og Marcus. Så det bliver os en stor dag for mig,' fortæller Kia lykkeligt.

Herunder kan du se et dejligt julebillede, som Kia har delt af sønnen Marcus:

Vis dette opslag på Instagram Mors glade nisse #morsdreng #nisse #jul #savner #elsker Et opslag delt af Kia Sødergreen️️️️️️️️ (@kia.sodergreen) den 8. Dec, 2019 kl. 4.25 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: