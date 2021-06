»Jeg har åbenbart hverken en personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. Jeg har bare en lav IQ – ja, jeg er dum rent ud sagt. Det gør ondt at få det stempel, når man har kæmpet hårdt hele sit liv. Den havde jeg ikke set komme overhovedet, og jeg tror, der er sket en fejl. Det håber jeg.«

Den 30-årige tidligere realitydeltager Kia Sødergreen har kæmpet med sit mentale helbred hele livet. Som teenager blev hun diagnosticeret med paranoid skizofreni. Siden blev diagnosen ændret til personlighedsforstyrrelsen borderline, inden hun igen blev erklæret skizofren. Det kommer til udtryk ved, at hun ser ting, der ikke er der, og hører stemmer, fortæller hun.

Stemmer, der for eksempel vil have hende til at kvæle sin søn Marcus eller stikke hans far, realitydeltageren Walid 'Knaldperlen' Bechara, ned, fortalte hun i sin bog 'Bag facaden' som udkom tidligere på året.

Derfor har hun siden fødslen i 2017 og en efterfølgende dyb fødselsdepression været indlagt på den lukkede afdeling ad flere omgange. Den seneste indlæggelse har foreløbig varet knap fem måneder.

Og det var her, hendes læge ønskede en ny mentalundersøgelse, fordi diagnoserne har skiftet et par gange, fortæller Kia Sødergreen over telefonen.

Men i stedet for at afgøre, om hun led af skizofreni eller borderline endte konklusionen på en helt tredje diagnose: Kia Sødergreen er retarderet.

»Jeg blev selvfølgelig chokeret, da jeg fik at vide, at jeg var retarderet. Når jeg hører 'retarderet', tænker jeg på én, der ikke kan noget og sidder og savler. Jeg er uddannet sygeplejerske, har skrevet en bog og har et barn. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg skulle være retarderet.«

Kia Sødergreen har bladret sin journal igennem, men kan ikke finde sin IQ nogen steder. Men hun mener, den landede på 68, fortæller hun. Er det sandt, ligger hun lige præcis inde i spektret for den letteste grad af mental retardering.

Men Kia Sødergreen mener, at der er sket en fejl. Ifølge realitydeltageren gennemgik hun en ufuldstændig mentalundersøgelse, hvor psykologen plukkede bestemte spørgsmål og opgaver ud. Hun mener derfor, at resultatet havde været anderledes, hvis den havde været grundigere.

Hun frygter nu, at det får konsekvenser for den retssag, hun står over for. Kia Sødergreen ønsker ikke at gå i detaljer med sigtelsen, men hun har tidligere fortalt, at hun blev meldt til politiet for en voldelig episode på sit bosted. Efter eget udsagn handlede hun i en psykose, og derfor er det ekstra problematisk, hvis hendes tidligere diagnoser 'slettes'.

»Men retten vil have en hel mentalundersøgelse af mig, og min advokat siger, at det faktisk er rigtig godt, for så kan man håbe, den siger noget andet. Så det glæder jeg mig faktisk lidt til.«

Kia Sødergreen skal til den første af fire samtaler torsdag, og hun forventer, at undersøgelsen er færdig om et par måneder, hvorefter retssagen kan gå i gang.

Lige nu glæder hun sig bare til at blive udskrevet fra den lukkede afdeling og komme tilbage til sin almindelige hverdag. Når hun har fået det bedre, skal hun forhåbentligt hjem til sin egen lejlighed og ikke tilbage på bostedet.

»Jeg kæmper. Både med mig selv og med at være her. Jeg synes, det er hårdt. Jeg ser og hører ting, som ikke er til stede, og har meget angst. Det er svært at være i, så det er også svært at være social med de andre patienter. Jeg kan slet ikke overskue det i øjeblikket, så jeg tager én dag ad gangen. Fire og en halv måned – det er altså lang tid på den lukkede,« siger hun.

Hun får dagene til at gå ved at se film på sin iPad og ryge en masse cigaretter, fortæller hun. Og så prøver hun at spille spil og se film med de andre, når overskuddet er der.

»Vi har det allesammen svært herinde, så vi prøver at hjælpe hinanden med at holde hovederne oppe.«

Efter syv års forhold valgte Kia Sødergreen og Walid Bechara sidste år at gå fra hinanden. De mentale problemer og mange indlæggelser havde taget hårdt på forholdet, som langsomt var blevet reduceret til et venskab. Og Kia Sødergreen ønskede ikke at forhindre Walid Bechara i at leve sit liv.

»Vi facetimer lidt en gang imellem, så jeg kan se Marcus. Men han gider ikke sin mor, og slet ikke over kamera. Men de snakkede om at komme til København om en måned tid, så jeg håber, jeg kan se dem her. Walle og jeg er stadig bedste venner.«