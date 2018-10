Realitydeltageren begyndte at få tanker om at skade sønnen, og derfor er hun igen blevet indlagt.

Kia Sødergreen, der blev kendt som ‘Sugar’ i Kanal 5-serien ‘Kongerne’, og kæresten Walid ‘Knaldperlen’ Bechara blev tilbage i september 2017 forældre til sønnen Marcus. Desværre startede det nye familieliv langt fra som en dans på roser. Efter fødslen blev Kia nemlig indlagt på psykiatrisk afdeling med en fødselsdepression og fødselspsykose, og først den 20. april – præcis et halvt år efter, hun blev indlagt – blev Kia udskrevet og vendte hjem til Walid og sønnen.

Siden udskrivelsen har realitydeltageren gjort mange fremskridt og været i bedring, men sidste måned blev hun ramt af et stort tilbageskridt – et tilbageskridt så stort, at hun igen blev indlagt på den psykiatriske afdeling, hvor hun har været de seneste fire uger. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Det hele har været lidt hårdt ved at blive mor. Jeg har svært ved at tackle, når Marcus græder, og så bliver jeg enormt stresset af det. Jeg fik tanker om at gøre skade på Marcus, fordi jeg ikke kunne tackle ham, og derfor blev jeg indlagt, siger Kia, der har svært ved at acceptere, at hun igen skal være væk fra familien.«

»Det er hårdt at skulle være væk fra Marcus og Walle,« siger Kia og fortæller, at Walid heldigvis har kunnet passe sønnen i de seneste uger, og hun er glad for, at han klarer det godt.

Flov og bange

Selv om Kia altså havde været i bedring, så begyndte hun altså at få de skræmmende tanker om at skade sønnen.

»Jeg blev enorm bange for mig selv, og jeg syntes, det var meget flov at snakke om at have de tanker. Men jeg er ikke den eneste, der har de tanker, jeg er bare den eneste, som snakker højt om det, og jeg synes, det vigtigt at fortælle, at man godt kan få de tanker som nybagt mor. Hver gang han græd, eller jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, så fik jeg de negative tanker om at skade ham,« fortæller Kia.

Det var hårdt for Kia at åbne op, men hun fortalte Walid om tankerne, og de valgte, at det bedste var, at hun igen blev indlagt. Det har Kia altså været i fire uger, og hun ved endnu ikke noget om, hvornår hun kommer ud igen. Hun ved dog, at indlæggelsen ikke får konsekvenser for hendes kommende selvbiografi.

»Det betyder kun, at den bliver nogle sider længere,« siger Kia og fortæller, at bogen formentlig kommer i handlen op til julen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk