Khloé Kardashian har endelig givet lyd fra sig efter den foto-brøler, som fandt sted tidligere på ugen.

Her kom en af Khloé Kardashians assistenter ved en fejl til at dele et bikinibillede af den 36-årige realitystjerne, som hun bestemt ikke ønskede, at offentligheden skulle se.

På billedet, som kan ses her, ser tv-kendissen ikke ligeså 'redigeret' ud, som hun ellers normalt gør på sine billeder.

Hendes talje og hendes timeglas-figur er for eksempel mindre markeret end normalt, mens det ligeledes heller ikke ser ud til, at hun er iført makeup.

Khloé Kardashian og hendes PR-hold har derfor kæmpet en hårdnakket kamp for at få fjernet billedet, som med lynets hast er blevet spredt rundt omkring på sociale medier.

Khloé Kardashian har indtil videre selv forholdt sig tavs om foto-brøleren, men torsdag morgen dansk tid har hun sat sig foran tasterne og sat ord på sagen.

I et opslag på Instagram har hun blandt andet delt en video af sig selv, hvor hun står halvnøgen og viser sine former frem.

'Ja, jeg lavede en live-video for at vise jer, at alt det her ikke er photoshoppet,' skriver Khloé Kardashian til opslaget.

I opslaget har Khloé Kardashian også delt en lang tekst, hvori hun sætter ord på forholdet til sin krop, og hvor hun forklarer, hvorfor hun har kæmpet for at få bikinibilledet fjernet.

'Billedet, der blev delt i sidste uge, var smukt,' skriver hun og fortsætter:

'Men for en, som har kæmpet med sit kropsbillede hele sit liv, så når en person tager et billede af dig, som ikke er flatterende eller fanger din krop på den måde, du ønsker, og personen efterfølgende deler det med hele verden, så har du ret til at ønske, at det ikke bliver delt videre – uanset hvem du er.'

Khloé Kardashian skriver endvidere, at hun gennem hele sit liv har oplevet at blive mobbet og dømt for sin krop, hvorefter hun giver eksempler på kommentarer, hun har modtaget:

'Khloé er den fede søster', 'Khloé er den grimme søster' og 'hun kan kun have tabt sig gennem en operation' lyder nogle af eksemplerne.

Khloé Kardashian slutter sit opslag med at skrive, at hun på grund af de mange negative kommentarer om hendes krop, ikke har kunnet lade være med at tro på dem.

'Når man hører noget nok gange, så begynder man at tro på det. Jeg er blevet trænet i at føle, at jeg ikke er smuk nok, når jeg bare er mig selv'.