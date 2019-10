Realitystjernen Khloe Kardashian er de seneste uger blevet udsat for massiv mobning på sociale medier, og nu tager hun konsekvensen.

Den 35-årige Instagram-dronning bliver beskyldt for at have gennemgået plasticoperationer for at ændre sit ansigt, og tonen er nu blevet så hård, at hun ikke kan klare det længere, skriver Daily Mail.

Kardashian har derfor valgt at lukke for kommentarfunktionen på sine Instagram-opslag - noget, hun ikke har gjort før. Man kan se, at hun har lukket ned for funktionen på sine to seneste opslag, som er lagt op mandag.

Det ene er et repost af et glam-billede, hvor hun tidligere har fået kritik for, at hun ikke ligner sit gamle selv. Det andet er et uskyldigt billede af et hjerte på lyserød baggrund, hvor hun tilsyneladende heller ikke ønsker at høre fra sine følgere.

Vis dette opslag på Instagram Happy Monday old photo but I like it Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 30. Sep, 2019 kl. 7.20 PDT

Khloe Kardashian er længe blevet beskyldt for at ændre sit udseende med operationer, selv om hun nægter, at det er sket. Men i den seneste tid er beskyldningerne taget til og har domineret kommentarsporet på stjernens Instagram-profil.

Det er især hendes næse, som mange ikke kan forstå tilsyneladende er blevet en hel del smallere. Selv forklarer hun det med, at hun lægger en speciel makeup.

Khloe Kardashian er kendt fra reality-serien 'Keeping Up With the Kardashians' og fra utallige uheldige episoder fra sit privatliv. Som da hendes eksmand Lamar Odom gik i koma på et bordel, og da hendes ekskæreste Tristan Thompson var hende utro, mens hun var gravid med deres barn, True.

På plussiden kan hun glæde sig over, at hun har 100 millioner følgere på Instagram og en anslået formue på 40 millioner dollars - 275 millioner kroner.