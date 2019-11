Khloé Kardashian og hendes søstre fra Kardashian og Jenner-klanen er blandt meget andet blevet berømt for deres skønhed.

Det er dog ikke alle deres billeder, man skal tage for gode varer, og nu kritiserer følgere Khloé Kardashian for at være gået for vidt med redigeringen.

»Det første er ikke (Khloé, red.), på ingen måde, jeg nægter at tro på det. Det er et helt nyt ansigt,' skriver en bruger på det sociale medie Instagram.

Det sker, efter kontoen Celebface har lagt eksempler på billeder fra kendissens egen Instagram (ses nederst i artiklen) kontra de billeder, som er blevet taget på den røde løber.

Khloé Kardashian ved åbningen af Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood i Florida. Foto: ZAK BENNETT Vis mere Khloé Kardashian ved åbningen af Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood i Florida. Foto: ZAK BENNETT

Kendissen deltog her ved People's Choice Awards. Foto: NINA PROMMER Vis mere Kendissen deltog her ved People's Choice Awards. Foto: NINA PROMMER

Forskellen er stor. For stor, mener altså fans af reality-kendissen.

»Gudbevares, hun har bare misbrugt 'Photoshop',' skriver en anden bruger.

Blandt andet har man taget udgangspunkt i billeder taget på den røde løber fra en hotelåbning, som fandt sted i Florida.

Her lagde kendissen efterfølgende billeder på Instagram også, og folk fandt forskellen for stor.

Vis dette opslag på Instagram forgot how muggy it gets in Florida @hardrockholly #guitarhotel Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 25. Okt, 2019 kl. 7.58 PDT

Vis dette opslag på Instagram People’s Choice Awards I am so thankful and honored! Makeup @styledbyhrush Hair @jesushair Hair Color @traceycunningham1 Wardrobe @laquan_smith @judithleiberny Stylist @janellermiller Fragrance @kkwfragrance Body Make Up @Kkwbeauty Fragrance @kkwfragrance Body Make Up @Kkwbeauty Spray Tan @isabelalysa Nails @modernpampersalon Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 11. Nov, 2019 kl. 4.30 PST

Ligeledes var der en deltagelse ved prisuddelingen 'People's Choice Awards', hvor ansigtet var rettet for meget til mange menneskers smag.

Khloé Kardashian er en populær person på Instagram og har over 100 millioner følgere.

Hendes familie har det meget populære tv-program 'Keeping up with the Kardashians'.

En så populær serie, som har været fundament for familiens kæmpe finansielle succes.