Er det overhovedet den samme kvinde? Det spørgsmål stillede flere sig selv, da reality-kendissen Khloé Kardashian i maj delte et billede af sig selv på Instagram.

Nu er selv samme billede gået viralt igen, og folk er kommet frem til et svar:

De mener, at billedet er så skamredigeret, at man dårligt kan genkende den 36-årige kvinde.

Da Khloé Kardashian i første omgang delte billedet i foråret, skabte det stor ståhej på de sociale medier. For en stund.

Familien Kardashian: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian. Foto: NINA PROMMER Vis mere Familien Kardashian: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian. Foto: NINA PROMMER

Som med så meget andet på det store internet, gik det hurtigt i glemmebogen, fordi noget nyt fangede hordernes interesse.

Men i forbindelse med at der er kommet nye afsnit af 'Keeping up with the Kardashians', er fleres opmærksomhed atter rettet mod billedet.

I et af afsnittene ser man nemlig Khloé Kardashian iført samme tøj, makeup og frisure på det famøse billedet. Billedet må altså være taget samme dag, mener folk at vide.

Er det tilfældet, er det ikke svært at se, at der er stor forskel på de to udgaver af kvinden. Noget, som flere altså også bemærker på de sociale medier.

khloe... girl... pic.twitter.com/KHW9b0mUxd — daniele (@dcagiunta) August 13, 2020

Her stiller flere sig undrende over, at hun har haft behov for at redigere sit billede så meget.

Andre kritiserer dog dem, der bruger tid og energi på at kommentere realtitystjernens udseende og hænge hende ud.

Selv har Khloé Kardashian ikke italesat sit brug af billedredigering.

Hverken i maj eller nu.