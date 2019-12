Det kræver et stort hjerte at tilgive en mand, der har været utro.

Det er ikke desto mindre, hvad Khloé Kardashian fra tv-serien 'Keeping Up With The Kardashians' har gjort.

I en såkaldt Instagram-story skriver hun nemlig, at hun ikke hader sin tidligere mand, Tristian Thompson, eller Jordyn Woods, som han var hende utro med. Det skriver Mirror.

»Jeg har ingen negative eller hadefulde følelser overfor NOGEN,« skriver tv-stjernen blandt andet.

Her ses en del af det fulde opslag.

Storyen kommer efter et afsnit af 'Keeping Up With The Kardashians', hvor folk beskylder Khloé Kardashian for at være mere tilgivende overfor Thompson, end hun er overfor 22-årige Woods.

Det fik 35-årige Kardashian til at gå på det sociale medie, hvor hun skriver, at episoden er et overstået kapitel:

»Jeg er sikker på, at alle er kommet over det, ligesom jeg selv er. Men jeg er frustreret over, at folk prøver at skabe noget, der ikke findes.«

Kardashian skriver, at tilgivelsen er en styrke og ikke en svaghed, og at hun kan tilgive.

Utroskabsskandalen mellem Tristian Thompson og Jordyn Woods kom frem i februar tidligere på året, hvor de skulle have 'hygget sig' lidt for meget.

Siden da har 22-årige Woods været på den sorte liste i Kardashian-familien.

28-årige Tristian Thompson optræder til daglig for Cleveland Cavaliers i den amerikanske basketball-liga, NBA.

Tv-serien 'Keeping Up With The Kardashians' har kørt på tv-skærme verden over siden 2007.