Jordyn Woods håber, at Kardashian-familien vil tilgive hende, efter hun var sammen med Tristan Thompson ved en fest. Der er dog ikke meget, der tyder på, at Khloé Kardashian er klar til at tilgive noget som helst.

'Hvorfor lyver du Jordyn? Hvis du vil prøve at redde sig selv ved at gå offentlig, I STEDET FOR AT RINGE TIL MIG PRIVAT OG UNDSKYLDE FØRST, så kan du i det mindste være ÆRLIG i din historie. Du ER forresten grunden til, at min familie er ødelagt.'

Svadaen er sendt af sted af Khloé Kardashian fredag aften dansk tid, efter Jordyn Woods forsøgte at forklare og undskylde utroskaben med Khloés mand, basketballspilleren Tristan Thompson, i talkshowet 'Red Table Talk'.

Det var TMZ, der i februar kunne afsløre, at Tristan igen var blevet taget i utroskab, og denne gang kunne 'Keeping Up With the Kardashians'-stjernen altså ikke tilgive ham.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) 1. marts 2019

Men dramaet stopper langtfra der.

Utroskaben skete nemlig med Jordyn Woods, som faste følgere af Kardashian-familien kender særdeles godt.

21-årige Jordyn er nemlig bedste veninder med Kylie Jenner, Khloés halvsøster, og de to veninder boede sammen op til utroskaben, der skete ved en fest.

Kylie Jenner troede i første omgang ikke på rygterne, men det ændrede sig hurtigt, og så blev Jordyn smidt ud.

Vis dette opslag på Instagram since it’s a rainy day I’m going to be staying in and tuning into @americanbeautystar .. have you guys been watching? It airs on lifetime tonight and Wednesdays 10/9 central.. love that they use curvy girls as models. Much love! #americanbeautystar #ad Et opslag delt af HEIR JORDYN (@jordynwoods) den 13. Feb, 2019 kl. 6.43 PST

Siden har Jordyn Woods forsøgt at blive tilgivet af både Khloé og Kylie. Og hendes seneste træk har altså været at stille op i Red table Talk, hvor hun forsøger at forklare sig.

Her afviser hun blandt andet, at hun skulle have givet Tristan en lap dance, og hun fortæller, at utroskaben bestod i et kys på munden, da hun var på vej hjem fra en fest, de begge var med til.

»Da jeg var på vej hjem, kyssede han mig. Der var ikke nogen passion. Det var et kys på munden. Jeg synes ikke, han gjorde noget forkert, for jeg satte mig selv i den position, og når alkohol er involveret kommer folk til at tage dumme beslutninger eller bliver opslugt i øjeblikket,« forklarer Jordyn Woods.

Årsagen til, at hun ikke fortalte sandheden til Khloé og Kylie er, at hun ikke ville gøre ondt værre og bryde en familie op.

Vis dette opslag på Instagram Dreamy Dream Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 28. Feb, 2019 kl. 3.57 PST

Khloé Kardashian og Tristan Thompson har en lille datter sammen.

Forklaringen i talkshowet giver Khloé Kardashian dog ikke meget for. På Twitter angriber hun Jordyn Woods, hvor hun forklarer, at hun også er rasende på Tristan.

'Tristan bærer lige så meget af skylden, men Tristian er faren til mit barn. Uanset hvad han gør, vil jeg ikke stille min datter i den position. Han har taget hånd om situationen PRIVAT,' skriver hun og fortsætter:

'Hvis Tristan ville lyve offentligt om, hvad der skete, så ja, så ville jeg svare ham offentligt også,' skriver hun med henvisning til, at Jordyn Woods tilsyneladende ikke har prøvet at klinke skårene med Khloé Kardashian.