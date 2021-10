I flere år led kendisstjernen, Khloe Kardashian, af en spiseforstyrrelse, og et forfærdeligt forhold til sin krop. I dag er hun opmærksom på, at give et positivt selvbillede videre til sin tre-årige datter.

Da Khloe Kardashian var yngre, straffede hun sig selv for at overspise og have lyst til chips. Det fortæller hun i et interview til det amerikanske medie, People.

»Jeg har i mange år spist på mine følelser. Jeg overspiste, og jeg hadede mig selv og min krop efterfølgende. Jeg har afprøvet alle slankekurer, der findes på den her jord«, fortæller hun.

I dag har kendissen tabt sig, og på sin Instagram-profil deler hun et billede af en meget trænet krop. 'Tak til Health Magazine for at have mig på forsiden. Jeg har arbejdet så hårdt i træningscenteret, og det fejrer jeg med en pizza', skriver hun.

Det dårlige selvbillede ønsker hun ikke at give videre til sin tre-årige datter, True, som hun har sammen med basketballspilleren, Tristan Thompson.

Det er vigtigt for realitystjernen, at andre mennesker taler positivt om, True – og hun retter gerne på dem.

»Jeg er meget opmærksom på alt det, der bliver sagt om True. Hun er meget høj, og folk vil altid sige 'Hvor er hun stor', hvor jeg vil sige 'Hun er virkelig høj',

Khloe Kardashian ved selv hvor vigtig andres mening kan være, og derfor sætter hun fokus på de ord, der bliver brugt om hendes lille pige.

»Jeg vil virkelig gerne have, at folk er mere beskrivende. Jeg ved godt hvad voksne mennesker mener, når de kalder hende stor, men jeg vil ikke have at hun får printet det ord ind i hovedet«, forklarer hun.

Hvad synes du om, at Khloe Kardashian sætter fokus på kropsidealer?

Og det er også velkendt af mange, at Kardashian-søsteren i flere år har haft problemer med vægten.

I de første sæsoner af den populære serie 'Keeping up with the Kardashians', var Khloe kendt som den tykke, og mindre kønne søster. Et par år senere tabte hun sig, for så at tage på igen.

Hun har tidligere fortalt, at hun følte, at usikkerhederne omkring krop og vægt skyldtes samfundets idealer. Derfor prøver hun at opdrage datteren til at være stærk og selvstændig.

»Heldigvis er True virkelig sej. Men jeg prøver altid at fortælle hende, at det er okay at græde, hvis noget er svært«, slutter stjernen.