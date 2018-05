Der er især én ting, der har overrasket realitystjernen, efter hun er blevet mor.

Det er godt halvanden måned siden, at Khloé Kardashian blev mor for første gang, da datteren True kom til verden. For realitydeltageren er det dog ikke helt nyt at være omkring små børn, da hun har en række nevøer og niecer, men der er alligevel noget, der har overrasket hende, efter hun selv er blevet mor.

»Jeg har altid været tålmodig med børn, og det kan jeg bruge nu, hvor jeg selv er blevet mor. Jeg tror, at det, der har overrasket mig mest, er, at uanset hvor træt du er, så finder du altid energi og tålmodighed til dit barn,« skriver hun i et indlæg på sin hjemmeside.

»Babyer er så hjælpeløse, og de er afhængige af dig med hensyn til alt. Så du finder bare energien til at tage dig af denne hjælpeløse, dyrebare baby,« fortsætter hun.

Kort før fødslen af True kom det frem, at datterens far, Tristan Thompson, flere gange har været Khloé utro i løbet af graviditeten. Alt tyder dog på, at hun har tilgivet ham, og at de fortsat er et par efter fødslen af deres datter.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.