Er man blandt Khloe Kardashians 76,6 mio. følgere på Instagram, vil man vide, at realitystjernen ikke er bleg for at vise sig frem i sexede badedragte med dybe kavalergange og kig til blottede baller. Til gengæld viser hun sjældent sit maveskind i en bikini. Nu fortæller hun hvorfor.

I det britiske tv-magasin Lorraine fortæller 'Keeping Up With The Kardashians'-stjernen, at hun ville ønske, hun kunne rende rundt i bikini hele tiden - men det kan hun bare ikke, mener den 33-årige mor og tv-personlighed, skriver Cosmopolitan.

»Jeg elsker badedragter. Jeg synes, badedragter kan være super sexede. Jeg synes ikke, man behøver vise det hele for at være sexet. Og nu har badedragter et højt europæisk snit (der skærer højt oppe på låret, red.), og jeg synes, de er skønne, og jeg føler mig virkelig selvsikker i dem,« siger Khloe Kardashian.

Close like Starsky and Hutch Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 19. Aug, 2015 kl. 2.17 PDT

Realitystjernen, der fødte datteren True Thompson i april, har for nylig tabt sig knap 20 kilo takket være en nyfunden glæde ved at gå i fitnesscentret, og selvom langt de fleste nok ville mene, at den 33-årige mor bestemt ikke har noget at hverken skjule eller skamme sig over, så mener Khloe Kardashian ikke, at hun kan bære en bikini.

»Jeg mener, at hvis du har det, så vis det da frem! Jeg ville ønske, jeg var en af de piger, der bare kunne gå rundt i en bikini hele tiden, men jeg føler mig bare ikke særlig godt tilpas,« siger realitystjernen, der dog bøjede sine egne regler under graviditeten, hvor hun gav fans lov til at se den struttende mave.

GOOD BODY, our collection of @goodamerican bodysuits, has JUST DROPPED on goodamerican.com!! I am beyond proud that this range is available for women of ALL shapes and sizes! Each bodysuit is designed to fit your body and your curves! Can't wait to see you all in these!! #GoodSquad #GoodBody Et opslag delt af Khloé (@khloekardashian) den 22. Jun, 2017 kl. 9.00 PDT

Khloe Kardashian har haft stor fokus på sin krop den seneste tid - så meget, at hendes fans blev bekymrede, da hun under graviditeten lagde flere træningsbilleder på de sociale medier. Flere blev så fortørnede, at de gik til tasterne for at kritisere stjernen for ikke at slappe af og passe på sit ufødte barn.

Det fik Khloe Kardashian til at gå til ‘modangreb’ på Twitter:

‘Til alle jer, der pludselig tror, at I er blevet læger. MIN læge og jeg taler sammen, og min træning er godkendt og særdeles anbefalet. Tak, unger!'

