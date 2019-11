Den populære 'Keeping Up With The Kardashian'-stjerne afslører, hvordan hun virkelig har det med eksmanden Lamar Odoms forlovelse.

Khloé Kardashians eksmand, Lamar Odom, er blevet forlovet med sin kæreste, den personlige træner Sabrina Parr. Lige siden det blev afsløret, har verden ventet på Khloés reaktion, og en kilde tæt på realitystjernen fortæller E! News, at hun er lykkelig på Lamars vegne og ønsker ham alt det bedste:

»Khloé vil bare have, at Lamar er glad. Hun har altid håbet, at han ville finde sin vej og leve et langt og lykkeligt liv. Hun er glad på Lamars vegne og er for længst kommet over ham,« fortæller kilden E! News.

Lamar og Sabrina offentliggjorde deres forlovelse i mandags efter at have dannet par i et par måneder.

Khloés savn til Lamar

Det er dog ikke nyt for den 40-årige basketballspiller at være hurtig på aftrækkeren. I 2009 blev han og Khloé forlovet efter kun 3 ugers dating, og på trods af et turbulent forhold, der angiveligt endte grundet Lamars stofmisbrug, har både Khloé og resten af Kardashian/Jenner-klanen altid haft et særligt forhold til Lamar.

I et nyere afsnit af ‘Keeping Up With The Kardashians’ indrømmer Khloé da også, at hun savner sin eksmand hele tiden – dog ikke romantisk, da det kapitel er slut.

Khloé er fortsat single, efter hun gik fra Tristan Thompson. Han var hende utro et par dage før, hun fødte deres datter, True, og igen et lille års tid efter, da han kyssede med Kylie Jenners daværende bedste veninde Jordyn Woods.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: