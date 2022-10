Lyt til artiklen

Retten i New York har torsdag afvist den aktuelle sag om, at Kevin Spacey skulle have begået seksuelt overgreb mod en yngre kollega.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP på Twitter.

Tidligere på måneden begyndte en ny retssag mod den 63-årige Oscar-vindende skuespiller i New York.

Her anklagede skuespilleren Anthony Rapp Kevin Spacey for at have befamlet ham på en upassende måde til en fest for 36 år siden, da Rapp var bare 14 år gammel.

Kevin Spacey nægtede sig fra start af skyldig, og det har han altså fået medhold i torsdag eftermiddag

Juryen mener ifølge Reuters, at Kevin Spacey ikke kan holdes ansvarlig for et seksuelt overgreb.

Anthony Rapp sendte første gang sine anklager afsted mod Kevin Spacey i et interview tilbage 2017.

Det førte til, at flere stod frem med historier om Kevin Spacey, hvilket betød, at han straks blev fyret fra hit-serien 'House of Cards' og har siden ikke medvirket i film eller tv-serier.

Anthony Rapp havde i den aktuelle sag håbet på at få 40 millionder dollars i erstatning.

