Kevin Spacey er blevet tiltalt for fire tilfælde af seksuelle overgreb mod tre mænd.

Det blev han i dag ved den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service (CPS), skriver Reuters.

»Han er også blevet anklaget for at have foranlediget en person til at deltage i gennemtrængende seksuel aktivitet uden samtykke. Anklagerne følger en gennemgang af beviserne indsamlet af Metropolitan Police i dets efterforskning,« lyder det fra Rosemary Ainslie, der er leder af CPSs særlige kriminalitetsdivision.

Ifølge en pressemeddelelse på CPS' hjemmeside drejer det sig om overgreb, der efter sigende er begået i en periode fra 2005 til 2013.

CPS understreger desuden, at sagerne mod Kevin Spacey fortsat er aktive, og at skuespilleren »har ret til en retfærdig rettergang«.

'Star Trek'-skuespilleren Anthony Rapp stod i 2017 frem som den første med beskyldninger om overgreb udført af den 62-årige skuespiller. Herefter fulgte en række beskyldninger fra både mænd og kvinder om lignende oplevelser med Kevin Spacey.

Det fik dengang Netflix til at kappe båndene til skuespilleren og skrive ham ud af den sidste sæson af hitserien 'House of Cards'.

Anthony Rapp påstod dengang, at Kevin Spacey forgreb sig på ham under en fest, da Rapp var 14 år gammel, mens Spacey var 26 år.

Da Rapp i første omgang gik offentligt ud med sin anklage, udsendte Kevin Spacey en pressemeddelelse, hvori han sagde, at han ikke huskede mødet, men at han alligevel ville undskylde.

En anden sagsøger påstod, at han mødte Kevin Spacey under et skuespillerkursus, og at skuespilleren ad flere omgange inviterede den daværende teenager med tilbage til sin lejlighed, hvor Spacey skulle have forsøgt sig med et seksuelt overgreb ved sagsøgerens sidste besøg.