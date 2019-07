Anklagemyndigheden i den amerikanske delstat Massachusetts dropper sag mod Kevin Spacey om seksuelt overgreb.

Anklagemyndigheden i Massachusetts frafalder tiltalen mod skuespiller Kevin Spacey i sag om et seksuelt overgreb.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den Oscar-vindende skuespiller var ellers anklaget for at have seksuelt forulempet en 18-årig mand på en bar i 2016. Beskeden om den droppede sag kommer, under to uger efter at den 18-årige mand selv valgte at trække sagsanlægget tilbage.

Det gjorde han ved en domstol i Nantucket, hvor han underskrev en erklæring om, at han gjorde det af egen fri vilje. Manden begrundede ikke sin beslutning.

Overgrebene skulle være sket på en bar på øen Nantucket, hvor den 18-årige ved navn William Little arbejdede. Da han anmeldte den prisbelønnede skuespiller sagde han, at han optog episoden på en mobiltelefon

Spacey var af Little beskyldt for at have forulempet den unge mand ved at have berørt hans kønsorganer. Inden sagsanlægget blev trukket tilbage af Little, sagde hans advokater, at de afslørende optagelser var blevet væk.

Billedmaterialet var noget af det, som Kevin Spaceys advokater havde bedt om at se, inden en retssag om det påståede overgreb kunne gå i gang.

Spacey, som er 59 år, risikerede flere års fængsel, hvis han var blevet fundet skyldig i sagen, der allerede har været ødelæggende for hans karriere.

/ritzau/