En ny retssag er startet for Kevin Spacey.

Torsdag mødte den 63-årige Oscar-vindende skuespiller op i retten i Manhattan, New York.

Her var der indledende juryudvælgelse i sagen, hvor skuespiller Anthony Rapp anklager Kevin Spacey for at have berørt ham på en upassende måde til en fest for 36 år siden, da han var bare 14 år gammel.

I retten stod det klart, at Kevin Spacey fortsat nægter sig skyldig i Anthony Rapps anklager.

»Han bebrejder hr. Spacey for alt, der ikke er gået godt i hans liv,« lød det åbnede argument fra Spaceys advokat Jennifer L. Keller ifølge Variety.

»Han blev bitter over ikke at få roller som en åbent homoseksuel mand.«

Mens forsvaret altså bygger på, at Anthony Rapp skulle have anlagt den 40 millioner dollar store erstatningssag i bitterhed, så mindede Rapps advokat Peter Saghir i sine åbningsord om, at Anthony Rapp kun var en ung dreng dengang for 36 år siden.

»Det var noget, der aldrig skulle være sket. Kevin Spacey gjorde seksuelle tilnærmelser mod en 14-årig Anthony for at tilfredsstille sine seksuelle lyster,« lød det fra Peter Saghir.

Kevin Spacey mødte torsdag 6. oktober op i retten i New York til det civile søgsmål, hvor Anthony Rapp anklager ham for at have begået overgreb på ham, da han var en bare 14 år gammel dreng. Foto: Peter Foley Vis mere Kevin Spacey mødte torsdag 6. oktober op i retten i New York til det civile søgsmål, hvor Anthony Rapp anklager ham for at have begået overgreb på ham, da han var en bare 14 år gammel dreng. Foto: Peter Foley

Tilbage i 2020 anlagde Anthony Rapp sagen, der ifølge anklageskriftet drejer sig om to minutter »uden kys, uden afklædning, uden rækken under tøjet og uden seksualiserede udtalelser eller insinuationer«, men hvor Kevin Spacey alligevel skulle have begået vold mod og forsætligt påført følelsesmæssig nød på Anthony Rapp, som anklagen lyder.

Anthony Rapp kræver 40 millioner dollar i erstatning, svarende til 303 millioner danske kroner.

Anthony Rapp fortalte første gang om det påståede overgreb i en artikel i Buzzfeed i 2017.

Her forklarede han, at han til festen var endt alene tilbage med Kevin Spacey, der skulle have blokeret døren for så at placere den unge dreng på sengen og kravle op på ham.

Forsvaret er her dog, at beskrivelserne af den lejlighed, festen foregik i, ikke passer på virkeligheden. Desuden vil man argumentere for, hvorvidt det påståede overgreb overhovedet har været traumatiserede.

Anthony Rapp (bagerst) ankommer til det civile søgsmål, han har anlagt mod Kevin Spacey i retten i New York torsdag 6. oktober, hvor han anklager den Oscar-vindende skuespiller for at have begået overgreb på ham, da han var en bare 14 år gammel dreng. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Anthony Rapp (bagerst) ankommer til det civile søgsmål, han har anlagt mod Kevin Spacey i retten i New York torsdag 6. oktober, hvor han anklager den Oscar-vindende skuespiller for at have begået overgreb på ham, da han var en bare 14 år gammel dreng. Foto: ANGELA WEISS

Kevin Spacey har tidligere forholdt sig til anklagen fra Anthony Repp.

»Hvis jeg opførte mig dengang, som han beskriver, så skylder jeg ham en oprigtig undskyldning for, hvad der ville have været dybt upassende, beruset adfærd,« skrev den 63-årige skuespiller for fem år siden på sine sociale medier.

»Og jeg er ked af de følelser, han beskriver at have båret med sig i alle disse år.«

I januar skiftede Kevin Spacey dog forklaring i en video, hvor han sagde, at overgrebet »ikke kunne have været sandt«, fordi han »ikke er interesseret i drenge eller rører folk på upassende måder«.

Dommer Lewis A. Kaplan er tildelt den netop startede retssag i New York. Han har tidligere afvist sigtelsen med henvisning til forældelsesfristen.

Kevin Spacey står desuden overfor endnu en retssag.

I juli erklærede han sig ikke skyldig i retten i London, hvor han blev anklaget for seksuelle overgreb på tre mænd for mere end ti år siden. Den sag er sat til at begynde i juni 2023.