Sidste jul delte den amerikanske skuespiller Kevin Spacey en bizar video samme dag, som han blev sigtet for et seksuelt overgreb mod en 18-årig mand.

I videoen med navnet 'Let Me Be Frank' portrætterede Kevin Spacey sin tidligere rolle som den magtsyge Frank Underwood i hitserien 'House of Cards'.

Her et år efter har den 60-årige skuespiller gjort det igen.

I en cirka et minut lang video benytter Kevin Spacey sig endnu en gang af den specifikke kamerametode og af det karakteristiske Frank Underwood-toneleje, mens han blandt andet opfordrer seere til at 'dræbe kritikere med venlighed'.

Vis dette opslag på Instagram KTWK Et opslag delt af Kevin Spacey (@kevinspacey) den 24. Dec, 2019 kl. 8.50 PST

»I troede vel ikke, at jeg ville gå glip af denne mulighed for at ønske jer en glædelig jul, gjorde I?« indleder han videoen, hvor han sidder foran en pejs.

»Det har været et ret godt år, og jeg er taknemmelig for, at mit gode helbred er tilbage. I kølvandet på det har jeg lavet nogle ændringer i mit liv, og jeg vil gerne opfordre jer til at gøre det samme.«

»Når vi træder ind i 2020, vil jeg kalde på mere godhed i verden. Og ja, jeg ved, hvad I tænker: 'Er han seriøs?', men jeg er dødseriøs, og det er faktisk slet ikke så svært,« fortsætter han og forklarer, hvad man skal gøre:

»Næste gang, nogle gør noget, du ikke kan lide, kan du angribe dem, men du kan også holde igen og gøre det uventede: Du kan dræbe dem med kærlighed,« siger Kevin Spacey dystert og monotont.

Det er første gang, at Kevin Spacey er aktiv på Instagram, siden han lagde den første bizarre video op for præcis et år siden.

Den video fik han hård medfart for, og han blev blandt andet kritiseret for at være usmagelig.

I videoen sagde han blandt andet, at 'folk snart vil kende den fulde sandhed', hvilket mange mente var en reference til sexanklagerne imod ham.

Tiltalen mod Kevin Spacey blev i øvrigt trukket tilbage af anklagemyndigheden.

Det skyldtes, at det 18-årige påståede offer selv valgte at droppe sagsanlægget.

Anklagerne lød oprindeligt på, at Kevin Spacey forulempede den 18-årige ved navn William Little på en bar ved at berøre den unge mand på kønsorganerne.

William Little er dog ikke den eneste, der har anklaget Kevin Spacey for at begå seksuelle overgreb.

Skuespilleren Anthony Rapp var den første til at sende den slags beskyldninger mod Kevin Spacey. Anthony Rapp påstod i slutningen af 2017, at Kevin Spacey havde gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986, da Rapp var 14 år gammel.

Beskyldningerne fra Anthony Rapp førte blandt andet til, at Kevin Spacey blev fyret fra serien 'House of Cards'.

I alt har flere end 30 personer fremsat anklager mod Kevin Spacey.

Skuespilleren er dog aldrig blev dømt, men han har over for Anthony Rapp på bizar vis beklaget hændelsen, han ikke selv husker:

»Men hvis jeg optrådte, som han siger, så skylder jeg ham en alvorlig undskyldning for at have udvist, hvad der måtte have været en stærkt upassende, beruset opførsel,« sagde Spacey tilbage i oktober 2017.