De seneste år har komiker og skuespiller Kevin Hart stået over for nogle kæmpe kriser, som han skulle klare sig igennem. Efter utroskabsskandaler og en alvorlig bilulykke, som resulterede i en brækket ryg, er der endnu en sag, som berømtheden nu skal håndtere.

Hans tidligere assistent er nemlig anholdt. Tiltalt for at have franarret Hart mere end 1,2 millioner amerikanske dollar, hvilket svarer til mere end 7,3 millioner danske kroner. Det skriver Page Six.

Det var en ansat, som Hart havde hyret til at shoppe for ham, der ifølge anklagerne har bedraget skuespilleren.

Nu er vedkommende hentet af politiet mistænkt for at have brugt de mange millioner til at købe mærke-ure, Louis Vuitton-tasker og dyr kunst.

Den 29-årige ansatte skulle have brugt Kevin Harts kreditkort til at foretage store køb, som han derefter fik sendt til sin egen adresse.

Det er den offentlige anklager i Queens-distriktet i den amerikanske storby New York, som har meldt anholdelsen ud i en pressemeddelelse.

Her takker man blandt andet Kevin Hart for hans samarbejde i sagen.

Derudover sætter, Melinda Katz, som anklageren hedder, ord på, hvordan det kan gå så galt.

»Den tiltalte troede, han var uden for rækkevidde, og levede derfor sine ekstravangante fantasier ud. Men mit hold afslørede de falske køb – fra de kreditkort-hævninger, som banken ekspederede, helt til de FedEx-pakker, som blev leveret til (tiltaltes navn, red.) hjem og virksomhed,« indleder anklageren, inden hun uddyber:

»Det her kan virke som en advarende fortælling for alle. Lige meget om man er kendt eller ej, så kan alle blive ofre for denne slags bedrageri. Det er altafgørende at holde styr på sine udgifter, holde øje med dine kort-transaktioner og holde sine oplysninger om finanser for sig selv.«

Den 29-årige tiltalte skal for retten 17. februar, og bliver han dømt skyldig, kan han stå overfor en dom, der byder på op til 25 år bag tremmer.