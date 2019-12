Otte måneder.

Så langt henne var Eniko Parrish i graviditeten, da hun fandt ud af, at hendes mand, Kevin Hart, havde været hende utro.

Utroskaben udviklede sig til en yderst offentlig og penibel affære i 2017, da den amerikanske komiker og skuespiller blev afpresset med en video af ham og en på daværende tidspunkt uidentificeret kvinde i en seksuel kontekst.

Kevin Hart så sig derfor nødsaget til at komme med en offentlig undskyldning til sin kone og børn.

Kevin Hart. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Kevin Hart. Foto: MARIO ANZUONI

Siden da har det vist sig, at den uidentificerede kvinde på videooptagelserne var den 28-årige model Montia Sabbag, som i øvrigt efterfølgende har sagsøgt den 40-årige komiker for angiveligt at have filmet deres møde uden hendes vidende.

På trods af alt dette har 35-årige Eniko Parrish valgt at forblive ved sin mands side.

Men da Kevin Harts nye dokumentar, 'Kevin Hart: Don't F**k This Up', forleden udkom på Netflix fortalte hun, at det bestemt ikke var nemt for hende ikke at skride, da hun følte sig 'ydmyget':

»Vi skændtes hele tiden. Hver eneste dag. Jeg blev ved med at tvivle på ham,« siger hun blandt andet i afsnit tre af dokumentaren ifølge E! News.

På trods af utroskab er Eniko Parrish forblevet sammen med Kevin Hart. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere På trods af utroskab er Eniko Parrish forblevet sammen med Kevin Hart. Foto: MARIO ANZUONI

Her afslører hun også, hvordan hun fandt ud af utroskaben:

»Jeg fandt ud af det i en privatbesked fra en, som jeg ikke ved, hvem var. Personen sendte mig en redigeret video af Kevin og en anden kvinde,« siger hun og fortsætter:

»Jeg var gravid på det tidspunkt. Jeg var omkring syv-otte måneder henne. Jeg spiste morgenmad, kiggede på min telefon og gik fuldstændig amok. Jeg ringede til ham, græd og var rasende. Jeg blev ved med at sige: 'Hvorfor lod du det ske?'«

Eniko Parrish fortæller endvidere, at hun blev nødt til at forholde sig nogenlunde rolig på grund af sønnen Kenzo i hendes mave.

Kevin Harts hustru, Eniko Parrish. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Kevin Harts hustru, Eniko Parrish. Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg tror, at graviditeten var den eneste ting, som fik mig igennem det. Jeg var ikke klar til at opgive min familie. Jeg ville have, at Kenzo skulle have muligheden for at lære sin far at kende,« siger hun og fortsætter:

»Det var en hård omgang, men vi kom igennem det, og han (Kevin Hart, red.) er en bedre mand nu på grund af det.«

Senere i Netflix-dokumentaren siger Kevin Hart, at det sværeste ved utroskaben var at fortælle det til konen.

»Det værste var at vide, at du har fået en anden person til at blive ked af det. Den slags (utroskab, red.) kan virkelig påvirke det menneske, du er tættest på. Det menneske, du elsker højest af alle. Da jeg så det med Eniko... Da jeg så effekten af min dårlige opførsel... Det knuste mig. Det knuste mig virkelig.«

Kevin Hart har i alt tre børn. Hans ældste børn er Heaven Hart på 14 år og Hendrix Hart på 12 år, som han fået sammen med ekskonen Torrei Hart .

Derudover har han altså toårige Kenzo Kash Hart med sin nuværende kone, Eniko Parrish.

Eniko Parrish og Kevin Hart har dannet par i omkring ni år.

De blev gift i 2016.