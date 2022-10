Lyt til artiklen

Kevin Hart har måttet tage afsked min sin far, Henry Witherspoon.

Det afslører komikeren i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han har delt en række billeder af de to og en rørende hyldest.

»Elsker dig far. Borte, men aldrig glemt,« skriver Kevin Hart og fortsætter:

»Giv mor et kram fra mig. I gjorde det godt, mand. Tak for alt. Jeg er en bedre far på grund af dig, vi vil alle gøre dig stolt.«

Kevin Hart mistede sin mor, Nancy Hart, til kræft i æggestokkene i 2007.

I kommentarsporet på komikerens opslag vælter det ind med kondolencer fra både fans og kendte ansigter.

Blandt andre har rapperne T-Pain og Ludacris samt kollegaerne Dwayne 'The Rock' Johnson og Chelsea Handler alle vist deres medfølelse.

Kevin Hart er selv far til fire. Han har 17-årige Heaven og Hendrix på 14 med ekskonen Torrei Hart, og 4-årige Kenzo og Kaori på to med sin nuværende kone, Eniko Parrish, som han giftede sig med i 2016.